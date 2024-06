Due poliziotti feriti a margine di congresso AfD a Essen

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Due agenti di polizia sono stati gravemente feriti durante una manifestazione di protesta a margine di un congresso dell’AfD a Essen. Lo hanno reso noto le forze dell’ordine tedesche.

I poliziotti “sono stati gravemente feriti”, conferma l’agenzia Dpa precisando che due persone finora non identificate hanno “preso ripetutamente a calci in testa” i due agenti. L’aggressione è avvenuta mentre la polizia stava scortando un politico del partito di estrema destra tedesco per farlo passare attraverso un gruppo di contestatori.

I due sono stati portati in ospedale e altri sette altri agenti sono rimasti “leggermente feriti”. Gli aggressori sono riusciti a fuggire confondendosi nella folla, ma la polizia sta esaminando i video per identificarli.

Attivisti avevano cercato di bloccare le strade già stamattina per impedire ai delegati di raggiungere la sede del congresso di AfD e c’erano state diverse schermaglie con la polizia.