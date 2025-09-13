The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Duo designato a guida PLR in disaccordo su pacchetto accordi UE

La questione del pacchetto di accordi con l'UE divide il duo designato alla presidenza del PLR, composto da Benjamin Mühlemann (GL) e Susanne Vincenz-Stauffacher (SG).

2 minuti

(Keystone-ATS) Nel programma “Samstagsrundschau” della radio svizzerotedesca SRF, la consigliera nazionale sangallese si è schierata chiaramente a favore, mentre il consigliere agli Stati glaronese si è dimostrato più scettico, ma ha dichiarato che sosterrà una decisione positiva del partito.

Il pacchetto di trattati con l’UE sarà la prima grande sfida per la coppia designata alla guida del partito. All’assemblea dei delegati del PLR del 18 ottobre, infatti, non si discuterà solo dell’elezione alla presidenza, ma anche della posizione della formazione politica sulla questione europea.

Sia Vincenz-Stauffacher che Mühlemann hanno espresso il loro sostegno al pacchetto di accordi con l’UE. Hanno sottolineato che questa decisione democratica sarà determinante per l’operato della leadership del partito. In qualità di ex membro di un esecutivo cantonale, Mühlemann ha affermato di aver imparato ad appoggiare anche decisioni che divergono dalla sua opinione personale.

Inoltre entrambi si attendono che, nella votazione sugli accordi bilaterali, per il PLR dovrebbe valere anche la maggioranza dei Cantoni, non solo quella del popolo. Mentre la consigliera nazionale sangallese si è mostrata aperta su questa controversa questione, Mühlemann si è espresso decisamente a favore.

Stando a un comunicato di metà giugno, i liberali-radicali hanno costituito un comitato di dodici membri composto da sostenitori e critici, che presenterà all’assemblea dei delegati del 18 ottobre delle proposte di posizionamento del partito.

