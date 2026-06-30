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E-ID non entrerà in funzione prima del 2027

smartphone
Deepfake e malware rinviano l'identità digitale. Keystone-SDA

L'introduzione dell'identità elettronica (e-ID) in Svizzera non avverrà nell'anno in corso, come inizialmente previsto, bensì non prima del 2027. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale di giustizia (UFG).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In una nota l’UFG spiega che i recenti sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale comportano ulteriori sfide per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza degli utenti.

In particolare un gruppo di lavoro interdipartimentale sta lavorando a modifiche tecniche volte a rendere più difficile l’introduzione di malware nei dispositivi finali e a potenziare il rilevamento dei deepfake. Alla luce del voto molto serrato l’UFG sta infatti prestando particolare attenzione ai punti critici paventati dagli oppositori, il che sta però prolungando i tempi per l’attuazione.

L’infrastruttura per la gestione dell’e-ID si trova infatti in fase di test e secondo la Confederazione dovrebbe essere operativa nella prima metà dell’anno prossimo “indipendentemente dall’introduzione dell’e-ID”. A quel punto il Consiglio federale porrà in vigore, almeno in parte, la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici. L’infrastruttura potrà poi essere utilizzata da Confederazione, Cantoni, Comuni e privati per emettere altri mezzi di autenticazione elettronici

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