E-voting: Grigioni, San Gallo e Turgovia continuano sperimentazione

Keystone-SDA

Dopo il problema che domenica scorsa ha impedito di conteggiare 2048 voti espressi elettronicamente a Basilea Città per le consultazioni federali, i Cantoni dei Grigioni, di San Gallo e di Turgovia precisano oggi che intendono proseguire con la sperimentazione dell'e-voting con il sistema della Posta.

1 minuto

(Keystone-ATS) Quest’ultimo funziona in modo sicuro e stabile: dal 2023 ha dimostrato la sua validità in occasione di tutte le votazioni ed elezioni, indicano in un comunicato le cancellerie dei tre Cantoni, che insieme a quello renano procedevano ai test.

San Gallo e Turgovia utilizzano il sistema di e-voting della Posta dal 18 giugno 2023, i Grigioni dal 3 marzo 2024. Anche in occasione dell’ultima votazione di domenica il sistema ha funzionato senza intoppi.

Quanto accaduto a Basilea Città non ha nulla a che vedere con il sistema di voto elettronico in sé, ed è dovuto a un componente esterno (chiavetta USB). I Cantoni analizzeranno l’episodio insieme alla Cancelleria federale (CaF) e alla Posta e miglioreranno ulteriormente i processi.

La CaF oggi si era già espressa sulla vicenda con toni assolutamente simili a quelli dei tre Cantoni.