All'inizio del 2019, uno dei due sistemi utilizzati in Svizzera per il voto elettronico sarà preso d'assalto dagli hacker, per testarne la sicurezza.

In passato è stato utilizzato anche il sistema del Consorzio Vote électronique, al quale facevano capo nove cantoni. Ma il governo federale nell’estate 2015 ha revocato l’autorizzazione a questo sistema in seguito alla scoperta di lacune nella sicurezza.

Attualmente in Svizzera sono utilizzati due sistemi di voto online. Il "CHvote", sviluppato da Ginevra, è utilizzato anche dai cantoni di Basilea Città, Berna, Lucerna, San Gallo Argovia e Vaud. Quest'ultimo lo ha utilizzato per la prima volta proprio domenica 25 novembre. Neuchâtel, Friburgo e Turgovia hanno invece adottato il sistema "Post E-Voting". Tutti i dieci cantoni offrono questo canale agli svizzeri all’estero, ma solo cinque - Ginevra, Neuchâtel, Friburgo, San Gallo e Basilea Città - lo mettono a disposizione di parte dell’elettorato residente nel cantone.

Spiegazioni della Cancelleria federale: per garantire un voto elettronico sicuro in Svizzera

Ma per Jean-Christophe SchwaabLink esterno , ex deputato nazionale socialista del cantone di Vaud e oppositore dell'e-voting, questa soluzione "cambierà il dibattito sul voto elettronico: si parlerà meno di sicurezza e affidabilità. Ora si parlerà di privatizzazione e del conteggio dei voti", ha dichiarato alla RTS.

L'alternativa per Ginevra e gli altri cantoni che fanno capo a CHVote potrebbe essere l'altro sistema attualmente autorizzato in Svizzera: il Post e-votingLink esterno della Posta Svizzera. Questo sistema sarà testato da un gruppo di hacker all'inizio dell'anno prossimo.

Secondo i dati ufficiali della Cancelleria federaleLink esterno , all'ultima votazione popolare di domenica scorsa in Svizzera, un po' più del 56% degli elettori che avevano la possibilità di votare online e che hanno partecipato allo scrutinio nel cantone di Ginevra ha utilizzato questo canale. In totale nel cantone, il 25 novembre, era autorizzato a votare online poco più del 50% del corpo elettorale: i 26'566 svizzeri all'estero iscritti nel catalogo cantonale e 49'968 cittadini domiciliati nel cantone.

La piattaforma CHVote continuerà ad essere utilizzata nel 2019, in particolare per le elezioni federali. L'anno successivo, Ginevra dovrebbe trovare un sistema alternativo per consentire ai suoi cittadini di votare online, soprattutto gli svizzeri all'estero e le persone con disabilità.

Questa falla avrebbe potuto essere riparata, affermano le autorità cantonali. Ma Ginevra non vuole più investire nel suo progetto. Avrebbe dovuto spendere oltre 2 milioni di franchi per revisionare il sistema e migliorare la sicurezza.

In particolare, la decisione non avrebbe nulla a che fare con il test di pirateria informatica effettuato un mese fa. Degli hacker sono stati in grado di manipolare il sistema di Ginevra: sono riusciti a reindirizzare potenziali votanti su una pagina web appositamente preparata.

Il governo cantonale ha motivato la decisione con ragioni finanziarie: gli investimenti per i necessari sviluppi del proprio sistema di voto elettronico – CHVoteLink esterno – sarebbero troppo elevati, ha riferito la RTSLink esterno , Le autorità ginevrine affermano che la rinuncia al sistema interamente sviluppato e gestito dal cantone non sarebbe legata a problemi di sicurezza.

Utilizzare l'articolo

