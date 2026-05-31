Ebola: 263 casi confermati in Congo e Uganda

Keystone-SDA

Nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda, al 30 maggio, sono stati confermati 263 casi di Ebola. Lo ha dichiarato Jean Kaseya, direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, citato dal sito della Reuters.

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(Keystone-ATS) Più di 1’100 casi sospetti, inoltre, sono sotto indagine, e sono stati confermati i decessi di 43 persone a causa del raro ceppo Bundibugyo, ha dichiarato Kaseya in un editoriale pubblicato oggi sul “Financial Times”.