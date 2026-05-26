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Ebola: Berna stanzia 3 milioni di franchi contro epidemia

Keystone-SDA

La Confederazione stanzia tre milioni di franchi per contrastare l'epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica democratica del Congo e negli Stati limitrofi.

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(Keystone-ATS) La somma, che la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) preleva dai propri fondi di aiuto d’urgenza, viene suddivisa in vario modo.

Oltre 2 milioni di franchi vanno all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per coordinare l’invio di squadre mediche d’urgenza e fornire supporto in termini di competenze e laboratori, precisa il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in una nota odierna.

Mezzo milione di franchi servirà a sostenere un programma per la salute materna e infantile nel Sud e nel Nord Kivu. Il resto, circa 400’000 franchi, sarà destinato a un progetto in corso per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive nelle province di Ituri e Nord Kivu.

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