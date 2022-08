"Le svizzere e gli svizzeri all'estero portano i nostri valori nel mondo"

Il 98° Congresso degli svizzeri all'estero si svolge al Palazzo dei congressi di Lugano dal 19 al 21 agosto. Auslandschweizer-Organisation / Adrian Moser

Le svizzere e gli svizzeri che vivono all'estero sono 788'000. In occasione del 98° Congresso della Quinta Svizzera in corso a Lugano abbiamo chiesto alle persone partecipanti qual è l'importanza della diaspora per la politica e la democrazia della Confederazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2022 - 12:50

Ignazio Cassis, presidente della Confederazione. swissinfo.ch

Ignazio Cassis, presidente della Confederazione

"La Quinta Svizzera è molto importante, anche solo in termini numerici: circa il 10% della popolazione svizzera vive all'estero. Questo è importante per le elezioni e le votazioni, come pure per lo sviluppo della Svizzera. Le cittadine e i cittadini espatriati si immergono nella cultura e nei costumi del loro Paese di residenza, acquisendo così conoscenze che possono far progredire il dibattito nella Confederazione. E viceversa: le cittadine e i cittadini svizzeri all'estero sono ambasciatori della Svizzera nel Paese che li ospita. Questo arricchimento reciproco è estremamente importante per il nostro Paese".

Fabian Molina, consigliere nazionale, Partito socialista. swissinfo.ch

Fabian Molina, consigliere nazionale, Partito socialista

"La Quinta Svizzera collega il nostro Paese al mondo. Sono le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono in tutto il mondo a essere il biglietto da visita della Svizzera. Portano anche le loro esperienze nel nostro Paese. In questo modo, animano e arricchiscono la nostra democrazia. Per questi motivi, è un peccato che le svizzere e gli svizzeri all'estero siano sempre un po' trascurati nella politica svizzera".

Elisabeth Schneider-Schneiter, consigliera nazionale, Alleanza del Centro. swissinfo.ch

Elisabeth Schneider-Schneiter, consigliera nazionale, Alleanza del Centro

"La Quinta Svizzera è molto importante per la politica elvetica. Sempre più svizzere e svizzeri lavorano all'estero - per un breve periodo, ma anche per più tempo - e poi alcune persone ritornano in patria. Il fatto che possano avere voce in capitolo fa parte della nostra democrazia svizzera".

Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati, Partito socialista. swissinfo.ch

Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati, Partito socialista

"La Quinta Svizzera è fatta da centinaia di migliaia di cittadini e cittadine che sono all'estero e che ovviamente devono poter partecipare alla vita politica elvetica ed esercitare i propri diritti. Sono anche gli ambasciatori e le ambasciatrici della Svizzera all'estero. Oggi, quindi, è importante valorizzare il loro ruolo nel processo democratico".

Aliki Panayides, segretaria della sezione internazionale dell'Unione democratica di centro swissinfo.ch

Aliki Panayides, segretaria della sezione internazionale dell'Unione democratica di centro

"Per noi la Quinta Svizzera è ovviamente molto importante perché ci mostra, tra le varie cose, come emergono le difficoltà all'estero quando il sistema democratico non funziona. Durante la pandemia, è stato ad esempio molto interessante ascoltare le esperienze dei membri del nostro partito all'estero. Ci sentiamo confermati nel nostro programma politico".

Regula Rytz, ex consigliera nazionale dei Verdi. swissinfo.ch

Regula Rytz, ex consigliera nazionale dei Verdi

"La Quinta Svizzera è estremamente importante. Da un lato, gli svizzeri e le svizzere all'estero rappresentano i valori della Confederazione. D'altra parte, ci portano in Svizzera la ricchezza, la diversità e i dibattiti dai diversi Paesi in cui vivono. Queste persone sono un importante cordone ombelicale con il mondo".

Claudio Zali, membro del Governo del Canton Ticino, Lega dei Ticinesi. swissinfo.ch

Claudio Zali, membro del Governo del Canton Ticino, Lega dei Ticinesi

"Ha un valore fondamentale con oltre 700'000 svizzeri e svizzere all'estero. È una cifra enorme. Non possiamo dimenticare queste persone. Sono nostri concittadini e nostre concittadine e fanno parte della Svizzera".

swissinfo.ch

Jean-Pierre Roth, ex direttore della Banca nazionale svizzera

"La Quinta Svizzera è importante per la piccola Svizzera. I cittadini e le cittadine all'estero sono i nostri ambasciatori. Rappresentano il nostro Paese ovunque nel mondo, proprio come la Guardia svizzera pontificia in Vaticano. Molti svizzeri e svizzere all'estero hanno fatto cose fantastiche e siamo molto orgogliosi di loro qui in Svizzera".

Traduzione dal tedesco di Luigi Jorio

