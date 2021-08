Economia: quattro medaglie "olimpiche" per giovani svizzeri

Ottime prestazioni per Philipp Burkhardt, Martin Carnogursky, Michael Carnogursky e Mateusz Gugala. Olimpiadi della scienza sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 agosto 2021 - 14:02

Alle Olimpiadi internazionali della scienza la scorsa settimana si sono svolti i concorsi di chimica ed economia. In quest'ultimo concorso giovani svizzeri hanno vinto tre argenti e un bronzo, e anche in ambito chimico è arrivato un bronzo.

Philipp Burkhardt, Mateusz Gugala e Martin Carnogursky si sono aggiudicati il secondo posto al concorso economico. Burkhardt frequenta il ginnasio di Kirchenfeld (BE), Gugala la scuola cantonale a San Gallo e Carnogurskys la American School di Leysin (VD).

Il bronzo è andato a Michael Carnogursky, fratello di Martin, pure lui iscritto alla scuola americana di Leysin. Come squadra, i ragazzi si sono classificati primi nella categoria "Business Case".

Per quel che riguarda la chimica, il bronzo è stato vinto da Sandro Pfammatter del collegio Spiritus Sanctus di Briga (VS). Sia in questo caso che in quello dell'economia, l'evento è stato effettuato online a causa della pandemia. La scorsa settimana la Svizzera si era già aggiudicata diverse medaglie in matematica, fisica e biologia.