Carne bovina economica e ricca di ormoni in arrivo anche in Svizzera? 

Si stima che tra i due terzi e il 90% dei bovini americani allevati in modo convenzionale siano sottoposti a impianti di ormoni o alimentati con mangimi arricchiti con regolatori della crescita. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Gli Stati Uniti hanno ridotto le tariffe sulle esportazioni svizzere dal 39% al 15%, ma in cambio hanno ottenuto l'accesso esente da dazi per carne, pesce e pollo americani. I consumatori e le consumatrici svizzere dovrebbero preoccuparsi?

L’annuncio, il 1° agosto, di una tariffa del 39% su tutte le importazioni svizzere negli Stati Uniti ha scosso il Paese alpino. Il Governo è stato colto di sorpresa: credeva di aver negoziato una riduzione del dazio a un più gestibile 10%. E invece, le aziende esportatrici svizzere hanno dovuto affrontare l’aliquota tariffaria più alta d’Europa.

Come temuto, i dazi trumpiani hanno colpito anche il settore agricolo elvetico, in particolare l’industria casearia. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato più grande per il formaggio svizzero dopo la Germania, dal momento che rappresentano l’11% delle esportazioni, pari a 8’774 tonnellate nel 2024. I dati per il mese di agosto (quando il dazio è entrato in vigore), mostrano un calo del 55,4% nelle vendite di formaggio elvetico destinato agli USA.

Venerdì 14 novembre, il Governo svizzero ha annunciato di aver firmato una dichiarazione d’intentiCollegamento esterno non vincolante con gli Stati Uniti per ridurre l’aliquota della tariffa. Sarà sufficiente per dare sollievo alle allevatrici e agli allevatori svizzeri e cosa significa per chi consuma?

Come il nuovo accordo influirà sulle esportazioni di formaggio svizzero?

L’annuncio dell’abbassamento dei dazi al 15% dovrebbe essere un sollievo per il settore della produzione casearia svizzera, che potrà aumentare le esportazioni di formaggio negli Stati Uniti.

“Una riduzione dei dazi dal 39% al 15% sarebbe certamente un segnale positivo per il settore e potrebbe migliorare la competitività dei nostri prodotti”, afferma Désirée Stocker, portavoce di Switzerland Cheese Marketing.

Tuttavia, la Svizzera e gli Stati Uniti stanno ancora lavorando sui tempi di attuazione della nuova aliquota tariffaria, il che significa che l’industria casearia svizzera non è ancora fuori pericolo.

“Per noi, la stagione natalizia è particolarmente importante, e tutti gli ordini per questo periodo sono stati ancora effettuati con il dazio del 39%. Pertanto, dovremo certamente aspettare fino al primo trimestre [del prossimo anno, ndt] prima di trarre conclusioni”, aggiunge Stocker.

Uno dei timori è che l’aliquota tariffaria ridotta non sarà sufficiente a convincere il popolo statunitense a rifornire i propri scaffali di formaggio svizzero. Prima di agosto, il formaggio Gruyère era soggetto a un dazio del 10% e veniva venduto a una media di 50 franchi svizzeri (60 dollari) al chilo negli Stati Uniti, più del doppio rispetto al costo in Svizzera. Con un dazio al 39%, il costo era di circa 65 franchi al chilo. Un’aliquota al 15% lo porterà comunque a 52,50 franchi al chilo.

Leggere le clausole scritte in piccolo

Per ottenere l’aliquota tariffaria ridotta del 15%, le aziende svizzere hanno dovuto promettere di investire 200 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro la fine del 2028. La Svizzera ha anche dovuto accettare di ridurre i dazi di importazione sui beni industriali statunitensi.

Il settore agricolo altamente protetto della nazione alpina non è stato risparmiato. I dazi sul pesce e altri prodotti ittici dagli USA saranno ridotti in base al nuovo accordo. Questa non è una concessione così grande, perché la Svizzera, non avendo uno sbocco sul mare, non ha una propria industria fiorente del pesce.

La carne, invece, considerata un settore sensibile dall’Unione svizzera dei contadini, è sul tavolo delle trattative. Secondo la dichiarazione d’intenti, la Svizzera concederà agli Stati Uniti l’accesso esente da dazi per determinati prodotti a base di carne.

Questa concessione si applicherà solo a una quota fissata ogni anno per garantire che la Svizzera non venga inondata di carne americana. Alle agricoltrici e agli agricoltori statunitensi sarà consentito esportare 500 tonnellate di carne bovina (quasi il doppio delle importazioni nel 2024), 1’000 tonnellate di carne di bisonte e 1’500 tonnellate di pollame in Svizzera esenti da dazi.

A prima vista, questo non sembra un problema significativo. Dopotutto, la produzione interna di carne può soddisfare solo circa l’80% della domanda. Il resto deve essere importato principalmente da Austria, Germania e Irlanda per la carne bovina e dal Brasile per il pollame.

“Abbiamo sempre importato carne bovina dagli Stati Uniti, ma solo in piccole quantità. La quantità proposta in questo accordo è solo leggermente superiore a quella attuale e quindi non ha un impatto significativo sulla produzione interna o sui prezzi”, afferma Philippe Haeberli, portavoce di Proviande, l’associazione di settore dell’industria della carne svizzera.

Per garantire che la produzione interna non subisca contraccolpi, la Svizzera regola le importazioni di carne attraverso un sistema di quote basato sul numero di animali macellati o messi all’asta a livello nazionale. Gli importatori possono fare offerte basate su quote – che sono soggette a un dazio molto più basso – tramite aste su un portale web.

Una volta esauriti questi contingenti, i produttori all’estero devono pagare aliquote tariffarie molto più alte per importare carne in Svizzera. Non è ancora chiaro se le concessioni offerte agli Stati Uniti rientrino in questa categoria.

“All’interno dei contingenti sarebbe meglio. Ma anche questo ‘barile’ si sta lentamente riempiendo, perché il Consiglio federale ha fatto concessioni anche ai Paesi del Mercosur nel settore della carne”, afferma Helfenstein dell’Unione svizzera dei contadini.

Per rispettare gli accordi internazionali, ciò potrebbe significare che la Svizzera importerà più carne nel 2026, forse a scapito della produzione nazionale, o ridurrà le importazioni da altri Paesi a favore degli Stati Uniti.

La carne bovina trattata con ormoni e il pollo al cloro finiranno sulle tavole in Svizzera?

Sebbene l’annuncio manchi di dettagli, è chiaro che la dichiarazione d’intenti consente l’ingresso in Svizzera di una maggiore quantità di carne di manzo e di pollo dagli USA a un’aliquota tariffaria inferiore. Questo include carne bovina proveniente da bestiame trattato con ormoni per accelerarne la crescita in vista della macellazione, una pratica vietata in Svizzera.

Si stima che tra i due terzi e il 90% dei bovini statunitensi allevati in modo convenzionale siano sottoposti a impianti di ormoni o alimentati con regolatori della crescita nei mangimi. La carne di questo tipo può essere venduta in Svizzera, a condizione che i test non rivelino residui di ormoni.

“La carne bovina americana non è affatto economica e contiene ormoni della crescita, che devono essere chiaramente indicati sull’etichetta di vendita. Non crediamo davvero che le consumatrici e i consumatori svizzeri accetteranno grandi quantità di questo tipo di carne.

Al contrario, la maggior parte richiede carne svizzera di alta qualità e si fida delle garanzie di benessere animale della produzione nostrana”, afferma Haeberli di Proviande.

Un altro problema citato da Proviande è l’uso di bagni chimici contenenti cloro o altre sostanze chimiche per disinfettare le carcasse di pollame dopo la macellazione. Questa misura per proteggere i consumatori da agenti patogeni come la salmonella è approvata dal Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti. Tuttavia, tale pratica è vietata in Svizzera e nell’Unione Europea, che si affidano invece a rigorosi standard igienici in tutte le fasi del processo di produzione.

“Se il pollo americano è stato trattato con cloro o il bestiame con ormoni e antibiotici, chi consuma deve esserne informato prima dell’acquisto Chiediamo che il Consiglio Federale non solo richieda di dichiarare la carne trattata con ormoni, come è stato fatto finora, ma che introduca anche l’obbligo di dichiarazione per il pollo al cloro”, afferma Sara Stalder della Fondazione svizzera per la protezione dei consumatori.

Secondo Stalder, le importazioni esenti da dazi avranno un impatto sui prezzi, anche se i rivenditori svizzeri attualmente insistono sul fatto di non essere interessati a rifornirsi di prodotti importati dagli USA.

“Il settore della ristorazione e del catering in particolare, che rappresentano il 50% del consumo di carne, sono sempre stati riluttanti a dichiarare metodi di produzione vietati. Una dichiarazione è quindi imprescindibile”, aggiunge Stalder.

