Come si è incrinata la scommessa svizzera sull’esportazione in Cina di zampe di maiale

L'esportazione in Cina, a prezzi elevati, di frattaglie e zampe di maiale — prodotti poco apprezzati in Svizzera — era un'attività piuttosto redditizia. EPA / Paul Hilton

L'occasione di vendere in Cina a prezzi elevati i tagli di maiale meno richiesti era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Tuttavia, secondo un'analisi di Swissinfo, i prezzi ai minimi storici e l'aumento dei costi di spedizione dovuto alla guerra in Iran stanno ora erodendo i profitti di chi esporta carne suina dalla Svizzera.

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Il 2012 fu uno degli anni peggiori per il settore suinicolo elvetico. Un’eccedenza di capi portò come conseguenza l’immissione sul mercato di un 8% in più di carne di maiale rispetto al 2009. Nonostante i prezzi stracciati, furono approvate importazioni per 200 tonnellate, in previsione di un’elevata domanda estiva. Al contrario, il tempo piovoso di giugno e luglio frenò il consumo di questo tipo di carne e, come se non bastasse, il costo dei mangimi era nel frattempo aumentato a causa di un raccolto globale di soia inferiore alle attese.

Malgrado le cattive notizie – o forse proprio a causa di esse – nel luglio 2012 l’azienda di lavorazione della carne Swiss Nutrivalor AG annunciò la costruzione di un nuovo impianto da 20 milioni di franchi per preparare l’esportazione di parti del maiale come zampe, code, ossa e organi in Asia, Africa ed Europa orientale. Il caso ha voluto che, quasi esattamente un anno dopo, la Svizzera firmasse un accordo di libero scambio con la Cina. La nazione alpina è stata la prima tra i paesi europei e la prima tra le prime 20 economie mondiali a raggiungere questo traguardo. La Cina è il più grande mercato di carne suina al mondo, con un consumo di circa 50 milioni di tonnellate, quasi la metà del totale globale. È anche il principale importatore di frattaglie di maiale, con poco più di un milione di tonnellate all’anno.

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Pronti a esportare

Appena tre mesi dopo la firma dell’accordo di libero scambio, la Swiss Nutrivalor AG ottenne il permesso di costruzione per il suo stabilimento di Oensingen, nel nord della Svizzera, diventato operativo nel 2017. Due anni dopo, fu una delle cinque aziende elvetiche a ottenere l’ambita licenza per esportare piedini di maiale in Cina.

L’azienda impiegò un anno e mezzo per soddisfare i requisiti imposti dalle autorità cinesi. Ad esempio, i prodotti a base di carne suina e bovina devono essere separati durante la lavorazione per evitare il rischio di contaminazione incrociata con malattie come la BSE, nota anche come morbo della mucca pazza. Le autorità cinesi si riservano inoltre il diritto d’ispezionare i macelli e le aziende di lavorazione della carne autorizzate.

Un sacchetto da 10 chili di piedini di maiale “Swiss Meat” viene venduto a 350 yuan (40 CHF) sulla piattaforma online Taobao. Taobao

Ottenere l’accesso al mercato cinese è stata una grande opportunità per dare una spinta alla scommessa di Nutrivalor sull’esportazione di nicchia. L’anno scorso l’azienda ha spedito in Cina circa 200 container di sottoprodotti svizzeri di prima qualità. Come per la maggior parte delle esportazioni elvetiche, l’accento è posto sulla valorizzazione del marchio “Swiss Made”.

“I prezzi dei prodotti non sono fissati negli accordi, ma sono il risultato del libero mercato della domanda e dell’offerta. Otteniamo però prezzi superiori alla media perché offriamo un marchio e un prodotto di qualità superiore con l’etichetta ‘Swiss Meat'”, ha dichiarato a Swissinfo Christoph Speck, CEO della società madre di Swiss Nutrivalor AG, Centravo.

Crollo dei prezzi in Cina e difficoltà nelle spedizioni

Quella che era iniziata come un’attività promettente rischia però ora di diventare un peso. Il prezzo dei suini in Cina è ai minimi da 15 anni. Secondo la società olandese di analisi dell’industria alimentare DCA Market Intelligence, il calo è dovuto a una combinazione di domanda più debole di carne di maiale nel Paese asiatico e di un aumento dei costi di produzione per gli allevamenti cinesi, a causa della guerra in Iran.

Il problema è stato esacerbato dal fatto che la Cina alleva troppi suini. Da oltre due anni, il Governo di Pechino sta cercando di ridurre il numero di scrofe da 41 a 39 milioni. Alla fine di marzo 2026, se ne contavano 39,61 milioni.

“Gli allevamenti del Paese non hanno però adeguato a sufficienza la loro produzione, con il risultato di un’eccedenza di scrofe da riproduzione. Inoltre, i costi per alimentare il grande patrimonio suino minacciano di aumentare, ora che i mercati agricoli globali sono sotto pressione a causa delle interruzioni nella fornitura di energia e fertilizzanti dal Medio Oriente”, si legge in un rapporto di DCA Market Intelligence.

Secondo l’agenzia di ricerche di mercato Mysteel, in Cina chi alleva suini sta perdendo più di 400 yuan (circa 58 dollari) per animale.

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La riduzione delle importazioni cinesi di carne e frattaglie di maiale si ripercuote anche sulle aziende esportatrici svizzere. Centravo non ha reso pubbliche informazioni sui prezzi, ma Speck ha detto a Swissinfo che gli utili erano diminuiti a causa del calo dei prezzi. Secondo Speck, tuttavia, la pressione sull’azienda è minore perché Centravo vende un prodotto di alta gamma.

Ha detto, inoltre, che le sfide maggiori per la sua ditta sono il peggioramento del tasso di cambio dollaro-franco svizzero e l’aumento dei costi di spedizione dei container a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. Ma ha un piano B se la situazione dovesse deteriorarsi ulteriormente e se la via cinese dovesse esaurirsi completamente.

“Nel caso in cui i prezzi in Cina dovessero scendere ancora e/o i costi di spedizione aumentare in modo significativo, reindirizzeremmo i prodotti verso altri canali o li trasformeremmo in prodotti diversi”, ha detto.

I dati commerciali delle Nazioni Unite mostrano che i profitti svizzeri derivanti dall’esportazione di piedini di maiale sono diminuiti negli ultimi anni.

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I prodotti elvetici sembrano inoltre perdere il loro fascino di prodotto di alta gamma tra la clientela cinese. Swissinfo ha trovato i piedini di maiale a marchio “Swiss Meat” di Nutrivalor in vendita a 35 yuan al chilo sulla piattaforma di shopping online cinese Taobao, di proprietà di Alibaba. Allo stesso prezzo su Taobao erano venduti anche i piedini di maiale del più grande produttore cinese, WH Group (ex Shuanghui Group).

Inoltre, non risultavano vendite recenti per i piedini di maiale “Swiss Meat” su Taobao. La responsabile delle vendite ha precisato, su richiesta di Swissinfo, che si tratta principalmente di un prodotto all’ingrosso e che, di norma, la clientela non lo acquista online.

Contributi aggiuntivi di Jie Guo Zehnder e Ying Zhang. A cura di Virginie Mangin/sb

Tradotto dall’inglese e verificato da mrj

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