L'economia circolare: un nuovo modo di produrre e consumare

Economia circolare significa riparare, riutilizzare e riciclare i materiali di produzione invece di usarli e poi buttarli. Questo video mostra come funziona il processo in Svizzera, un Paese che è campione di riciclaggio ma che genera anche una quantità di rifiuti tra le maggiori in Europa.

Diversi ostacoli intralciano lo sviluppo di un'economia circolare e impediscono un uso efficiente delle risorse, come sottolinea un rapporto del Consiglio federaleLink esterno del marzo 2022. Il Governo svizzero sta attualmente esaminando le misure per affrontarli. Il potenziale di miglioramento è particolarmente elevato nei settori dell'edilizia e delle abitazioni, dell'agricoltura e dell'alimentazione, dei trasporti, dell'ingegneria meccanica e dell'industria chimica.

Diamo un'occhiata più da vicino ad alcune di queste possibilità: il rapporto suggerisce, per esempio, che le imprese edili potrebbero utilizzare componenti esistenti e materiali riciclati. Vi sono anche opportunità di business per i servizi di riparazione e leasing e per le piattaforme di condivisione.

Altri esempi provengono dall'agricoltura: i sottoprodotti della macinazione dei cereali o della produzione di formaggio possono essere utilizzati per nutrire bovini e suini. Un allevamento di gamberi svizzero impiega il calore di scarto della produzione di sale per riscaldare le vasche dei crostacei, restituendo l'acqua fredda alla miniera di sale vicino cui si trova.

L'economia circolare è anche un tema chiave dello Swiss Green Economy Symposium 2022Link esterno. L'evento, che si è tenuto il 7 e l'8 settembre, riunisce rappresentanti dell'economia, della politica, della ricerca e della società civile per discutere idee e progetti di sviluppo sostenibile.

