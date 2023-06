Avevamo i permessi necessari", dice il commerciante tedesco dietro i carri armati svizzeri in Ucraina

Come sono finiti i veicoli blindati svizzeri vicino al fronte in Ucraina? Keystone / Ronald Wittek

Un commerciante tedesco dietro la riesportazione di veicoli blindati svizzeri avvistati in Ucraina afferma che sono stati completamente smilitarizzati, come riporta il quotidiano NZZ di venerdì.

Su Internet sono apparse immagini di uno o due veicoli blindati apparentemente prodotti dal costruttore svizzero Mowag, provenienti dal fronte in Ucraina. Le autorità svizzere hanno dichiarato che stanno indagandoLink esterno.

Il giornale NZZ ha dichiarato di aver tracciato il percorso dei veicoli Mowag Eagle fino all'imprenditore tedesco Thomas Bockhold e alla società FWW Fahrzeugwerke. Secondo la NZZ, Bockhold ha acquistato 27 dei 36 veicoli blindati che la Danimarca si era procurata dalla Svizzera negli anni '90, mentre gli altri sono finiti sui rottami o nei musei.

Il 64enne ex ufficiale dell'esercito tedesco, che è anche console onorario di Papua Nuova Guinea in Germania, ha dichiarato alla NZZ di aver "coordinato tutto con le autorità" e di aver "ottenuto tutti i permessi necessari". Rispondendo a una telefonata del giornale, ha affermato di essere in possesso di un certificato che conferma la smilitarizzazione dei veicoli prima del loro invio in Ucraina.

Tuttavia, secondo la legge svizzera, i veicoli blindati smilitarizzati sono ancora considerati materiale bellico, ha confermato alla NZZ la Segreteria di Stato svizzera per gli Affari economici (SECO). Ciò significa che la Bockhold ha dovuto ottenere il permesso dalla Svizzera per trasferire i veicoli blindati, ma la SECO afferma di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte di aziende tedesche di consegnare veicoli Eagle all'estero negli ultimi anni.

La Svizzera, tradizionalmente neutrale, ha subito pressioni sia in patria che all'estero per allentare le sue rigide regole sul materiale bellico, volte a evitare che le armi svizzere finiscano in zone di conflitto. Ha dovuto affrontare le critiche di Germania, Spagna e Danimarca per aver bloccato le spedizioni di munizioni di fabbricazione svizzera all'Ucraina.

