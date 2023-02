"Con che diritto posso decidere ciò che succede in Svizzera?”

Svizzeri e svizzere residenti all'estero possono votare in Svizzera, anche se non vi hanno mai vissuto. © Keystone / Christian Beutler

Alcuni svizzeri e svizzere all'estero rinunciano volontariamente al diritto di voto nel loro Paese d'origine. Altri vogliono continuare a partecipare alla vita politica svizzera. Il nostro dibattito sull'argomento ha suscitato le reazioni dei nostri lettori.

"Ho vissuto in Germania per 50 anni. Ho continuato a esercitare il mio diritto di voto in Svizzera per un breve periodo, ma era estremamente faticoso immergersi in questo vasto argomento. Così ho smesso", ha scritto un nostro utente, che si fa chiamare Beppi Basler, nella discussione che abbiamo lanciato sulla partecipazione politica degli svizzeri e delle svizzere all'estero.

L'espatriato rinuncia quindi volontariamente a esercitare i propri diritti politici in patria perché non si sente sufficientemente informato. Tuttavia, ritiene che agli svizzeri all'estero debba essere data la possibilità di scegliere se votare o meno nella Confederazione. "Dipende dalla frequenza con cui si visita la Svizzera e dai legami familiari o di amicizia che si hanno in patria", afferma.

L'utente emigrato in Germania è quindi favorevole allo status quo. In effetti, la Svizzera non limita la partecipazione politica della sua diaspora nel tempo, a differenza di altri Paesi europei. Ad esempio, le persone di nazionalità tedesca perdono il diritto di voto 25 anni dopo aver lasciato la Germania. Il Regno Unito ha fissato questo limite a 15 anni.

La scelta individuale è sufficiente

Come Beppi Basler, Gioboa ritiene che tali restrizioni non siano necessarie: "Gli svizzeri all'estero, nati all'estero (seconda o terza generazione), semplicemente non votano, quindi non influenzano le decisioni importanti".

Non tutti coloro che lasciano la Confederazione vogliono continuare a votare. Degli 800'000 svizzeri all'estero, circa 210'000 sono iscritti nelle liste elettorali e possono quindi esercitare i loro diritti politici nella Confederazione.

L'utente Ademello ritiene che coloro che si registrano vogliano mantenere stretti legami con il loro Paese d'origine. "Mi sono trasferita in Asia 17 anni fa. Sono ancora molto più legata alla Svizzera che al Paese che mi ospita. La mia famiglia vive qui, pago le tasse qui. Sono molto grata alla Svizzera per avermi permesso di rimanere politicamente attiva e di votare", afferma.

Ritirare il diritto di voto alla Quinta Svizzera

Altri utenti sostengono la necessità di limitare il diritto di voto della Quinta Svizzera. Un lettore, Max Obrist, spiega di aver lasciato la Svizzera 55 anni fa. Anche se ha ancora dei legami familiari in patria, scrive: "Che diritto ho di decidere cosa succede in Svizzera? Non posso più giudicare le circostanze locali nella Confederazione".

Si tratta di un'opinione condivisa da diverse altre persone. "Quando si va via, si va via. Ti occupi della parte di mondo in cui vivi", riassume Claude2011. Thack scrive: "Secondo me, troppi svizzeri all'estero possono votare. Molti non hanno alcun legame con la Svizzera. "Hanno lasciato il loro Paese e partecipano attivamente al benessere di un altro Stato. La loro opinione non darà la precedenza a ciò che avvantaggia la Confederazione. Non credo proprio che debbano avere voce in capitolo nel mondo svizzero", afferma un altro.

Il tema conta

Altre persone vorrebbero limitare il diritto di voto della diaspora alle questioni che la riguardano. "Non credo che gli svizzeri all'estero debbano votare su questioni locali, ma solo su quelle nazionali", scrive una persona sotto lo pseudonimo di Lynx. Cittadina britannica, si rammarica di aver perso il diritto di voto nel Regno Unito dopo 15 anni: "Io e molti espatriati vorremmo avere ancora questo diritto, perché avremmo potuto evitare la Brexit".

Anche Franz Muheim sottolinea l'importanza di poter votare su determinate questioni per la diaspora svizzera. "Molte votazioni riguardano la sicurezza sociale o l'Europa. Molti di noi vivono in Europa o hanno versato contributi al sistema di sicurezza sociale svizzero per decenni o addirittura per tutta la loro vita lavorativa. Quindi dovremmo avere voce in capitolo".

Rappresentanza in Parlamento

C'è anche chi chiede un'estensione dei diritti politici della Quinta Svizzera. "Anche gli svizzeri all'estero possono apportare nuove idee al dibattito politico e contribuire al progresso del loro Paese. Penso che dovrebbero essere rappresentati nel Parlamento svizzero", afferma un utente.

Andreas Ziegler-Mendonça, di Berna, emigrato in Mozambico, ritiene che "la Quinta Svizzera dovrebbe avere due consiglieri agli Stati (eletti alla Camera alta del Parlamento) e una rappresentanza proporzionale nel Consiglio nazionale (Camera bassa), come un cantone virtuale". L'imprenditore ritiene che in questo modo la Svizzera beneficerebbe maggiormente delle lunghe esperienze locali dei suoi cittadini all'estero.

Tuttavia, non tutti sono soddisfatti di questa proposta. Con il nome di Frodo, un utente ritiene che non sia realistico sedere nel Parlamento federale mentre si vive all'estero. "Non si può sedere in una legislatura mentre si vive in un Paese con leggi diverse", sostiene. Un'altra persona ritiene che non valga la pena di riorganizzare il sistema per le persone che hanno lasciato la Svizzera. "Perché cambiare la struttura di un Paese in cui non si vuole più vivere?".

Finora solo uno svizzero all'estero ha fatto parte del Parlamento federale. L'ex ambasciatore svizzero in Germania, Tim Guldimann, che vive a Berlino, è stato eletto al Consiglio nazionale nel 2015, quando era nella lista del Partito socialista (PS, sinistra) del suo Cantone, Zurigo. Tuttavia, si è dimesso nel 2018 (prima della fine della legislatura), ritenendo che il suo mandato politico fosse troppo difficile da conciliare con la sua vita all'estero.

