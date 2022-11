"Non ero affatto preparato all'idea di una guerra in Ucraina"

"Quando il 24 febbraio è iniziata la guerra, non riuscivo a credere a ciò che stava accadendo. Psicologicamente non ero affatto preparato a questa guerra". swissinfo.ch

La mobilitazione "parziale" decretata da Mosca è stata un punto di svolta per molti russi. Il 21 settembre 2022 tutto è cambiato, come testimonia Vladislav Dontchenko, obiettore di coscienza e richiedente l'asilo in Svizzera.

Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, in Russia era in vigore una sorta di contratto sociale non dichiarato. L'"operazione militare speciale" per "denazificare e smilitarizzare" l'Ucraina doveva essere condotta da personale militare professionale, mentre la popolazione civile avrebbe seguito gli eventi in televisione. Ma la mobilitazione "parziale" decretata da Mosca il 21 settembre 2022 ha cambiato tutto.

Da allora, tornare a casa dal lavoro la sera e ritrovarsi due giorni dopo in prima linea a Kherson o Bakhmut è uno scenario difficile da accettare ma plausibile. I cittadini arruolati con la forza, senza un vero addestramento militare e senza troppe motivazioni, hanno poche possibilità di sopravvivere ai combattimenti. In queste circostanze, la coscrizione in Russia equivale a una condanna a morte quasi certa.

Non sorprende quindi che 700'000 uomini siano già fuggiti dal Paese dopo l'annuncio della mobilitazione. Circa 200'000 sono andati nel vicino Kazakistan, riporta l'edizione russa di Forbes. Altri sono andati in Europa occidentale, come Vladislav Donshenko. Abbiamo parlato con lui a Berna, in un piccolo caffè di fronte al Palazzo federale. Suo padre è ucraino, sua madre russa. Quando aveva quattro anni, i suoi genitori divorziarono e lui si trasferì con lei a Yaroslavl, una piccola città a nord di Mosca.

Da bambino ha trascorso le vacanze estive in Ucraina, nella regione di Poltava, e da adulto ha studiato a Mosca. Vladislav si rifiuta di decidere se la sua nazionalità sia russa o ucraina. "Ho sangue cosacco, ma mi sono laureato all'Università Tecnica Statale di Mosca con una laurea in costruzione di motori a combustione. Ho trascorso tutta la mia vita nella capitale russa".

Lo shock della passività russa

Fino a poco tempo fa lavorava a Mosca nel settore delle costruzioni. "Quando il 24 febbraio è iniziata la guerra, non riuscivo a credere a ciò che stava accadendo. Psicologicamente non ero affatto preparato a questa guerra. Pensavo che il conflitto sarebbe finito come nel 2021. Le truppe russe si erano avvicinate ai confini dell'Ucraina, ma avevano fatto solo un'esercitazione militare. Ero assolutamente sicuro che questa volta sarebbe finita allo stesso modo. Poi ho scritto a mia zia a Kiev per chiederle sue notizie. Mi ha detto di essere stata svegliata al mattino dal rumore delle esplosioni".

"Ero completamente fuori di me, prosegue Vladislav. Quel giorno non ho potuto lavorare. Mi sono seduto alla mia scrivania e ho letto le notizie. Sapevo con certezza che dovevo scendere in strada e protestare. Ero sicuro che molte persone avrebbero fatto lo stesso, come durante le manifestazioni a sostegno di Alexei Navalny". Ma, con grande delusione di Vladislav, non è così. Piccoli gruppi di persone si riuniscono nel centro di Mosca, vicino alla popolare piazza dove sorge il monumento a Pushkin, ma niente di più. Questa passività della popolazione moscovita è stata per lui un "secondo shock".

"A Mosca vivono più di 15 milioni di persone. Coloro che sono scesi in piazza per protestare contro i missili sparati sull'Ucraina sono stati solo una goccia nell'oceano". End of insertion

"A Mosca vivono più di 15 milioni di persone. Coloro che sono scesi in piazza per protestare contro i missili sparati sull'Ucraina sono stati solo una goccia nell'oceano". Ha cercato di capire questa mancanza di reazione? Sì, risponde Vladislav. Secondo lui, la spiegazione è banale: la paura di finire in prigione per la minima disobbedienza. "Con l'apparato repressivo che è stato creato in Russia, la gente ha semplicemente paura. Mi sono reso conto di essere io stesso un bersaglio. Tuttavia, all'epoca non ci pensavo, perché era così insignificante rispetto agli orrori che stavano accadendo in Ucraina".

Manifestare e poi essere arruolati

Vladislav dice di aver partecipato a tre manifestazioni contro la guerra dal febbraio 2022. Poi si è reso conto che questo coinvolgimento poteva portare solo alla prigione. Vedeva la popolazione della capitale passeggiare tranquillamente, bere caffè e mangiare nei ristoranti, mentre i civili morivano sotto le bombe russe a Mariupol. Vladislav ha lasciato la Russia per la prima volta all'inizio di marzo 2022. Da Istanbul si è recato in Svizzera, dove ha soggiornato presso la sorella per due mesi prima di rientrare in patria a luglio.

Non gli piace parlarne ma, come dice lui stesso, in qualche modo si è abituato alle circostanze. Gli sembrava di dover vivere ancora a Mosca, soprattutto perché non aveva alcuna possibilità di lavorare altrove se non in Russia. Poi è iniziata la mobilitazione. "Quel giorno sono di nuovo andato a una manifestazione, a Jaroslavl", racconta Vladislav. "Quattro giorni dopo sono tornato a Mosca per partecipare a un'altra dimostrazione. Ma c'erano ancora meno persone rispetto alla protesta dell'inizio della guerra. Per contro, c'era più polizia e anche più arresti".

Vladislav non si descrive come qualcuno che, come Alexei Navalny, è pronto ad andare in prigione per le sue idee. Si vede come un uomo normale, un rappresentante della classe media che sarebbe un pilastro della società in qualsiasi altro Paese, come ad esempio la Svizzera. Ma non in Russia. Lì ha appreso che tutti coloro che erano stati arrestati durante le manifestazioni contro la guerra avevano ricevuto una convocazione dagli uffici di reclutamento dell'esercito. "Avevo paura di ricevere una tale chiamata. Ma anche rinunciare alle manifestazioni era inaccettabile per me", dice Vladislav.

"Sono riuscito a comprare un biglietto dell'autobus per Helsinki, da dove sono partito per raggiungere mia sorella in Svizzera. Ricordo ancora il sollievo che ho provato quando sono riuscito a passare il confine". End of insertion

"Una volta che si riceve questo documento, non è più possibile lasciare legalmente il Paese. Questa eventualità è stata la ragione decisiva della mia partenza. Sono riuscito a comprare un biglietto dell'autobus per Helsinki, da dove sono partito per raggiungere mia sorella in Svizzera. Ricordo ancora il sollievo che ho provato quando sono riuscito a passare il confine. Il giorno dopo ho saputo che un posto di mobilitazione del Ministero della Difesa era stato allestito al valico di frontiera da cui avevo lasciato il Paese".

Tre franchi al giorno

Al suo arrivo in Svizzera il 29 settembre 2022, Vladislav si è recato immediatamente al centro federale di asilo di Zurigo. Poiché parla inglese, è stato in grado di comunicare personalmente con le autorità di migrazione. "Quando mi sono recato al centro per richiedere lo status di rifugiato, non mi aspettavo di dover rimanere. Tuttavia, non si trattava di una detenzione. È chiaro che quando si ha la possibilità di richiedere lo status di rifugiato, si hanno anche degli obblighi".

Il personale del centro gli ha prima tolto tutti i documenti e poi glieli ha restituiti, tranne i due passaporti: quello di viaggio e quello nazionale. Sulla base di questi documenti, le autorità gli hanno rilasciato un certificato ufficiale che lo designa come richiedente l'asilo. Vladislav è stato in seguito trasferito in un centro nel Canton Berna, poiché quello di Zurigo era diventato nel frattempo sovraffollato.

"Dove sono ospitato, devo essere presente dalle 21 alle 9 del mattino. Devo anche arrivare in tempo per il colloquio con le autorità. Questi sono i due vincoli principali".

Nel centro riceve tre pasti al giorno. Vengono anche forniti vestiti per coloro che non ne hanno. A Berna, i candidati maschi e femmine ricevono articoli per l'igiene personale e una paghetta di tre franchi al giorno. Vladislav non sa esattamente quando avrà luogo il colloquio, quindi deve essere raggiungibile anche la sera, poiché la data del colloquio viene solitamente comunicata il giorno prima.

È solo un po' sorpreso che nessuno gli abbia ancora chiesto ufficialmente perché ha lasciato la Russia per chiedere asilo in Svizzera. Ma questo momento presto verrà.

