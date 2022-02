Verso un "no" al sostegno ai media privati in Svizzera

Keystone / Urs Flueeler

Il pacchetto di aiuti finanziari destinato a giornali, radio, televisioni e piattaforme online in Svizzera, sottoposto domenica a votazione federale, sarebbe stato respinto dalla maggioranza dell'elettorato, secondo i primi risultati parziali.

Luigi Jorio con Keystone-ATS

Entrate pubblicitarie a picco, calo degli abbonamenti, concorrenza dei giganti del web: lo Stato voleva sostenere i media per garantire la qualità e la diversità di giornali, radio e siti online in Svizzera. Concretamente, intendeva aiutarli con circa 150 milioni di franchi supplementari all'anno.

Il progetto sottoposto domenica alle urne non sembra però aver ottenuto l'approvazione popolare. La maggioranza dell'elettorato avrebbe respinto il pacchetto di aiuti ai media, stando ai primi risultati parziali dell'istituto gfs.bern (la quota si aggirerebbe attorno al 60%). Il risultato confermerebbe l'andamento emerso nell'ultimo sondaggio.

Qual è la situazione dei media in Svizzera?

L'avvento di Internet e l'espansione dei giganti del web come Facebook e Google hanno stravolto completamente il panorama mediatico in Svizzera. Da allora, si è registrato un graduale e costante spostamento dal cartaceo all'online dell'informazione e della pubblicità, un'evoluzione che ha causato un calo del numero di abbonamenti ai media tradizionali e una perdita importante delle loro entrate. Negli ultimi vent'anni, gli introiti pubblicitari di giornali, riviste e radio private sono diminuiti di circa il 40 per cento.

I media elvetici hanno proposto delle versioni online dei loro prodotti, ma le lettrici e i lettori non sono sempre disposti a pagare per articoli pubblicati sul web e le tariffe pubblicitarie sono meno redditizie. Risultato: circa 70 giornali sono scomparsi dal 2003. Molti titoli sono stati assorbiti dai grandi gruppi editoriali, riducendo la diversità dei media nella Confederazione.

Le misure di risparmio hanno colpito duramente le redazioni e molti giornalisti e giornaliste della carta stampata sono rimasti senza lavoro. La pandemia ha peggiorato ulteriormente la situazione poiché l'annullamento di innumerevoli eventi ha privato i media di importanti entrate pubblicitarie.

L'uso generalizzato di Internet e la crisi dei media tradizionali ha promosso la creazione di nuove piattaforme online. Negli ultimi dieci anni sono state lanciate innumerevoli iniziative editoriali con formati e modelli economici di vario tipo. Alcuni di questi "nuovi media" hanno avuto vita breve, altri sono riusciti a resistere al vento di fronda e a creare posti di lavoro.

Aiuti supplementari per 151 milioni

Il Parlamento svizzero aveva deciso di sostenere i media privati con un pacchettoLink esterno di aiuti finanziari diretti e indiretti. Il progetto prevedeva di aumentare il sostegno ai media di 151 milioni di franchi, portandolo a un totale di 287 milioni di franchi. Il finanziamento sarebbe stato garantito dai proventi dell'attuale canone radiotelevisivo e attraverso il bilancio federale. Non ci sarebbero state nuove tasse.

La Società svizzera di radiotelevisione (SSR), di cui fa parte anche SWI swissinfo.ch, è finanziata dal canone radiotelevisivo e non è interessata da questo pacchetto di misure.

Il Governo aveva invitato il popolo a sostenere il progetto. "Senza questo pacchetto si corre il rischio che altri giornali spariscano, che le radio si indeboliscano e alcune regioni rimangano senza siti d'informazione", aveva avvertito la consigliera federale Simonetta Sommaruga.

Chi sosteneva il pacchetto di misure aveva sottolineato che i media indipendenti sono fondamentali per la democrazia diretta della Svizzera. Tra chi era favorevole agli aiuti supplementari c'era un comitato interpartitico che aveva riunito un centinaio di parlamentari di tutti i partiti, fatta eccezione di quelli dell'Unione democratica di centro (UDC), 80 aziende attive nel mondo dei media e 15 organizzazioni tra cui Reporter senza frontiere.

Sovvenzioni che minano l'indipendenza dei media

Chi si opponeva a questo pacchetto di misure aveva affermato che gli aiuti finanziari sarebbero stati elargiti anche agli editori più ricchi e alle società quotate in borsa. Aveva inoltre indicato che nel 2020 i cinque principali gruppi mediatici hanno generato dei profitti e sono in grado di finanziarsi senza questi aiuti. Per questo motivo, un sostegno mirato per i media svizzeri sarebbe stato ingiustificato.

Secondo il comitato che aveva lanciato il referendum, le sovvenzioni statali minano l'indipendenza dei media e impedisce loro di svolgere la loro funzione di quarto potere chiamato anche a osservare criticamente la politica e le autorità.

Il comitato - che riuniva molti politici e politiche dell'UDC, case editrici, redattori e redattrici ed esponenti del mondo imprenditoriale della Svizzera tedesca - aveva poi denunciato una mancanza di trasparenza nell'attribuzione degli aiuti finanziari e si era rammaricato del fatto che i media gratuiti fossero stati esclusi dal pacchetto di misure.

