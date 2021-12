Aspettiamo i vostri contributi anche nel nuovo anno!

Illustration Paula Troxler

Care lettrici, cari lettori, amiche e amici di SWI swissinfo.ch,

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 dicembre 2021 - 15:53

con un caloroso saluto dalla Svizzera, vi auguriamo un felice anno nuovo e soprattutto buona salute! Quando diciamo che non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti e rispondere ai vostri messaggi, facciamo sul serio: i nostri dibattiti multilingue consentono discussioni approfondite, e uno scambio di esperienze, in uno spazio pubblico che oltrepassa le frontiere nazionali, su argomenti specifici e in dieci lingue diverse.

Ecco una piccola selezione di temi d'attualità sui quali vorremmo continuare a confrontarci con voi nel nuovo anno:

Dateci un'occhiata, e discutete con persone di tutto il mondo su swissinfo.ch. Le diverse esperienze rafforzano la comprensione e aprono nuove prospettive per noi e per gli altri. Il nostro obiettivo è intavolare discussioni costruttive per approfondire insieme gli argomenti più rilevanti. Non ne sappiamo più degli altri, vogliamo solo capire meglio il mondo ed evolvere per voi e con voi

... dalla frammentazione alla cooperazione e comprensione reciproca.

... da una prospettiva individuale a uno sguardo d'insieme, sviluppando un senso comune di cosa debba essere il giornalismo indipendente di qualità.

... da valori individuali a una visibilità, qualità e trasparenza condivise, per contrastare insieme la disinformazione e le fake news.

Come azienda mediatica pubblica, offriamo una base di conoscenze per questo dibattito aperto: su swissinfo.ch, troverete informazioni e approfondimenti dei nostri giornalisti su ogni argomento.

I contributi giornalistici hanno un impatto quando innescano risonanze e riflessioni, vengono discussi e criticati, alimentano un dialogo con opinioni diverse. Anche se non sempre riusciamo nell'intento, ci battiamo per questo: i vostri contributi sono importanti quanto i nostri. Siete voi a consentire a SWI swissinfo.ch di svolgere efficacemente il suo compito di piattaforma dalla Svizzera verso il mondo.

Vi auguriamo quindi un inizio speciale per un nuovo anno di appassionanti dibattiti. Per chiudere, la parola a colleghe e colleghi, che in un video raccontanoLink esterno cosa vuol dire far parte di questo team unico e multiculturale che è swissinfo.ch.

Restate in salute!

Larissa M. Bieler e tutto il team di SWI swissinfo.ch





Di seguito, qualche consiglio di lettura per il periodo delle Feste: