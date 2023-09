Assicurazione sanitaria per chi emigra? Il Governo non ne vede la necessità

Chi si trasferisce all'estero abbandona l'assicurazione di base svizzera. Di conseguenza, le persone emigranti più anziane spesso perdono la copertura assicurativa. Keystone / Rungroj Yongrit

Quando svizzere o svizzeri all'estero si ammalano, spesso tornano in patria per farsi curare. Un postulato parlamentare vuole affrontare la questione. Ma il Consiglio federale non vede alcun motivo per agire.

Chi lascia la Svizzera deve abbandonare il sistema di assicurazione sanitaria elvetico. Questo crea difficoltà alle persone che partono dalla Confederazione e si stabiliscono al di fuori dell'UE, soprattutto se sono già anziane o malate. In questi casi è difficile trovare una soluzione assicurativa.

La possibilità di potersi affiliare, su base volontaria, a un'assicurazione malattie elvetica dovrebbe poter essere concessa anche a svizzere e svizzeri all'estero. Questo è l'obiettivo di un postulatoLink esterno in discussione in Parlamento.

Il sistema attuale ha anche un effetto collaterale: il turismo delle cure. Quando le persone espatriate si ammalano, spesso tornano al sistema sanitario svizzero. Nella Confederazione sono automaticamente assicurate dal giorno del loro rientro.

Elisabeth Schneider-Schneiter, membro del Consiglio nazionale del Centro, è convinta che sarebbe più economico se le cittadine e i cittadini svizzeri venissero curati nei loro Paesi di residenza, anche se a pagare sarebbero le assicurazioni malattia svizzere. "Se una persona viene curata in Thailandia, i costi sono notevolmente inferiori", afferma, convincendo colleghi di tutti i partiti politici. Sono 35 i e le parlamentari che hanno firmato il suo postulato.

La loro richiesta, per il momento, si limita a chiedere un rapporto che mostri come potrebbe essere introdotta la permanenza volontaria nell'assicurazione di base svizzera quando si emigra.

"Un'occasione persa"

Ora il Consiglio federale ha pubblicato la sua dichiarazione in merito, nella quale vengono sottolineati due aspetti. Il primo è che l’assicurazione sociale contro le malattie si basa sul principio del domicilio. "In genere i premi sono versati laddove ci si avvale di prestazioni mediche", scrive il Governo. Il secondo aspetto è il pareggio del bilancio sanitario svizzero annuale:"I premi di un anno devono coprire i costi attesi del medesimo anno". Secondo il Governo, ne consegue che "non esiste un conto sanitario individuale."

Nella sua risposta, il Consiglio federale fa riferimento alla possibilità di soluzioni assicurative private volontarie. Tuttavia, non affronta l'argomentazione del postulato secondo cui ciò è "difficile o impossibile".

Elisabeth Schneider-Schneiter è delusa: "Il Consiglio federale non ha affrontato i problemi reali", afferma, "e sta perdendo una grande occasione per introdurre una misura semplice che migliorerebbe molte cose e non avrebbe quasi nessun impatto negativo sul sistema sanitario in termini di costi".

Nella risposta governativa viene ricordata anche un'interpellanza dal contenuto simile del 2014: da allora, nulla è cambiato. "Il Consiglio federale è del parere che il rapporto auspicato dall’autrice del postulato non sia necessario al momento attuale ", si legge.

Tuttavia, Josef Schnyder, membro del Consiglio degli Svizzeri all'estero in Thailandia, afferma che, al contrario, molto è cambiato. È emersa una tendenza: l'emigrazione di svizzere e svizzeri in età pensionabile è aumentata di un quarto in anni recenti. "Le leggi risalgono al 1997, ma il problema è cresciuto negli ultimi anni", afferma Schnyder.

Leggete qui la nostra intervista a Josef Schnyder:

Il problema riguarda soprattutto le persone emigrate in Paesi non appartenenti all'UE/AELS. In particolare in Thailandia, ma anche nelle Filippine, in Vietnam e in Brasile, c'è una comunità di persone pensionate di nazionalità svizzera che dipende da una costosa assicurazione sanitaria internazionale. Secondo Schnyder, si tratta di circa 12-15'000 persone in totale. Molte sono in età avanzata e con patologie preesistenti e riescono quasi esclusivamente a trovare solo soluzioni assicurative molto costose, quando riescono a trovarle. "In definitiva, stiamo parlando di un numero molto ridotto di persone", afferma Elisabeth Schneider-Schneiter.

Le testimonianze

Da quando SWI swissinfo.ch ha parlato del tema, diverse persone si sono fatte avanti. Un pensionato svizzero di 74 anni ci ha scritto che spera di aver "risparmiato abbastanza per non dover tornare in Svizzera". Non è riuscito a trovare un'assicurazione privata a causa della sua età. E con la sorella, 80 anni, l'uomo ha appena visto come le cure per il cancro abbiano rapidamente esaurito anche la somma massima assicurata.

Anche il lettore Adrian Piazza, che dalla Thailandia tornerà nel suo Cantone natale per un'operazione a giugno, si è messo in contatto con noi. Dopo dieci settimane di degenza in ospedale, non ha ancora ricevuto il certificato di residenza dalla sua città natale, Zugo, che gli servirebbe per affiliarsi correttamente a un'assicurazione malattia svizzera. "La mia città mi nega il diritto di stabilirmi qui", scrive, sospettando che il motivo sia finanziario. "Il Cantone più ricco del Paese si preoccupa dei soldi. Che cosa patetica!", dice. Eppure, Piazza ha pagato l'assicurazione malattia e le tasse per 37 anni prima di partire.

Un altro emigrato è Matthias A.. Fino alla pensione ha lavorato come operatore umanitario per conto del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e della Svizzera. Ha lottato invano per ottenere una soluzione assicurativa svizzera in Thailandia. Nel frattempo, si è affiliato presso un assicuratore sanitario internazionale. "Queste compagnie sono orientate al profitto", dice, "possono aumentare i premi in modo significativo in qualsiasi momento". Una buona pianificazione finanziaria non è possibile in questo modo, e il denaro ora va alle compagnie internazionali.

"Avrei preferito una soluzione svizzera", afferma. Dopotutto, come operatore umanitario all'estero, ha rappresentato i valori svizzeri per tutta la vita.

Il Sud-Est asiatico ospita un numero particolarmente elevato di cittadine e cittadini svizzeri che hanno difficoltà a trovare una soluzione assicurativa. Nella foto, Pattaya, in Thailandia. Keystone / Narong Sangnak

