Cadono le accuse penali contro i poliziotti svizzeri accusati di aver ucciso un uomo di colore

Un cartello modificato di Avenue Sainte-Luce viene fotografato a margine di una manifestazione in omaggio a Mike Ben Peter e contro il razzismo il 1° marzo 2023 a Losanna. Keystone

Il Ministero pubblico della Confederazione ha ritirato le accuse contro sei agenti di polizia bianchi legati alla morte di un uomo di colore a Losanna nel 2018.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2023

Altra lingua: 1 English (en) Criminal charges dropped against Swiss police officers accused of killing a black man (originale)

Gli agenti erano stati accusati di "omicidio per negligenza" per la morte di Mike Ben Peter, un nigeriano di 39 anni che ha subito un attacco cardiaco fatale dopo essere stato affrontato a pancia in giù dagli agenti.

Il procuratore Laurent Maye ritiene che debbano essere assolti e lunedì ha ritirato l'accusa, affermando che non c'era un "nesso causale" tra l'arresto forzato e l'infarto.

Simon Ntah, l'avvocato della famiglia di Ben Peter, aveva detto alla corte che era un "insulto all'intelligenza" considerare la morte un incidente, secondo la Reuters.

La morte di Ben Peter ha attirato paragoni con quella di George Floyd, un uomo di colore ucciso da un agente di polizia che si inginocchiò sul suo collo per più di nove minuti durante un arresto.

La morte di Floyd ha alimentato il movimento Black Lives Matter che affronta il razzismo storico e sistemico negli Stati Uniti e non solo.

L'anno scorso, gli esperti delle Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto Link esternoin cui si affermava che la Svizzera aveva un grave problema sistemico di razzismo nei confronti delle persone di origine africana. Berna non è d'accordo con questa valutazione.

Altri sviluppi Altri sviluppi Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione La Svizzera deve affrontare un ostacolo particolare per evitare il collasso del sistema pensionistico: la democrazia diretta.

Articoli menzionati Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative