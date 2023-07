Cinque lingue svizzere - una canzone

SRF

Tedesco, italiano, francese, romancio, spagnolo. Sul Gottardo nasce una musica che cerca di superare le barriere linguistiche.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 luglio 2023

Angela Wagner / Owen Ogieva / Fabio Flepp, SRF

Il massiccio montuoso che circonda il Passo del Gottardo è nascosto dalla nebbia. Le nuvole bianche limitano la vista e provocano un certo disorientamento. L'unico suono è quello del vento. Ma improvvisamente il cielo si apre e il paesaggio diventa visibile.

Cinque musicisti e musiciste? si sono ispirati a questa immagine per una nuova canzone. "Simbolicamente, abbiamo attraversato la nebbia e siamo entrati in contatto con le altre parti della Svizzera", dice Marc Aymon, della Svizzera francese. I e le musicanti non si erano mai incontrati prima, tanto meno avevano lavorato insieme.

Provengono da regioni diverse della Svizzera, parlano lingue differenti e hanno un unico obiettivo: comporre una canzone comune e multilingue entro cinque giorni.

Mattiu: Il cantautore "Mattiu" rappresenta la Svizzera retoromanza. Con la sua voce fumosa, il cantante commuove non solo nei Grigioni. Nel giugno 2022 è stato scelto come "SRF 3 Best Talent". SRF / OWEN OGIEVA

Trummer: la Svizzera tedesca è rappresentata da Christoph Trummer. Il cantautore quarantacinquenne ha ricevuto il premio "Artist Award" in occasione degli Swiss Music Awards 2021. SRF / OWEN OGIEVA

La Nefera: La Nefera, alias Jennifer Perez, è una musicista svizzero-dominicana. Rappresenta le persone in Svizzera con un passato migratorio. Con la sua fusione di hip-hop, rock, jazz e afrobeat, la vincitrice del Premio della Cultura di Basilea Campagna entusiasma il pubblico svizzero, ma anche quello internazionale. SRF / OWEN OGIEVA

Chiara Dubey: La musicista e cantante Chiara Dubey rappresenta la Svizzera italiana. La violinista combina nella sua musica elementi classici moderni ed elementi elettro/art-pop. SRF / OWEN OGIEVA

Marc Aymon: la Svizzera francese è rappresentata da Marc Aymon. Originario di Sion, è un cantante, cantautore e appassionato d'arte. SRF / OWEN OGIEVA

Nell'ambito del progetto "Chantez-vous Suisse" , a cui partecipano tutte le prime stazioni radiofoniche della Società svizzera di radiotelevisione, cinque musicisti e le musiciste si sono cimentati in questo difficile compito: Christoph Trummer per la Svizzera tedesca, Chiara Dubey per la Svizzera italiana, Marc Aymon per la Svizzera francese, Mattiu Defuns per i Grigioni e La Nefera di Basilea per rappresentare le lingue di migrazione della Svizzera con la sua lingua madre, lo spagnolo.

Il gruppo si trova a proprio agio in generi musicali diversi – dall'hip-hop, al cantautorato, dal classico al moderno – e ognuno canta o rappa nella propria lingua madre.

Come è nata la canzone comune?

Et voilà: Questo è il risultato del tentativo di avvicinare le regioni linguistiche del mitico San Gottardo attraverso il linguaggio della musica.

"Plötzli chumi usem Nebel", "je vais sortir de la brume", "sevesin sur la nebla", "salgo de la niebla", "la nebbia", cantano i cinque membri nelle diverse lingue.

"La nebbia si è diffusa sul Passo del Gottardo. Ci ha ispirato", dice Mattiu di Rumantschia. "Abbiamo sperimentato quassù e potevamo a malapena vedere la nostra mano davanti agli occhi. Poi, all'improvviso, la nebbia si è alzata e un paesaggio sconosciuto si è aperto a noi. Questa esperienza è stata per noi un'immagine adatta da incorporare nella nostra canzone", riferisce Trummer.

Quando la nebbia si dissolve, la vista si apre in tutte le direzioni, anche simbolicamente. SRF

La canzone parla dell'uscita dalla nebbia e dell'incontro con le altre persone per scambiarsi idee e conoscersi meglio. "Ognuno di noi ha scritto la propria strofa e ha descritto come lasciare andare le paure e i pregiudizi che poteva avere prima di questa settimana insieme", dice Trummer.

Fare musica può iniziare in modo poco musicale. All'inizio c'era solo una lavagna vuota nell'ospizio. Si raccoglievano idee. "All'inizio abbiamo parlato molto. Volevamo conoscerci e sviluppare un feeling reciproco", racconta Mattiu.

Un mix colorato di lingue svizzere

Il fatto che tutti parlassero una lingua diversa non è stato un ostacolo. "Ma mi sono anche ritrovata a mescolare tre lingue in una frase", dice Chiara Dubey. Tuttavia, il tedesco e il francese erano le lingue di comunicazione più diffuse.

Queste sono le lingue parlate in Svizzera Tedesco : è la lingua principale per il 62% della popolazione svizzera.

: è la lingua principale per il 62% della popolazione svizzera. Il 23,1% non ha una lingua nazionale ufficiale come idioma principale. L'inglese, il portoghese e l'albanese sono le lingue più citate.

sono le lingue più citate. Il francese è al secondo posto tra le lingue ufficiali (22,8%).

è al secondo posto tra le lingue ufficiali (22,8%). L' italiano è la lingua principale del 7,9% della popolazione.

è la lingua principale del 7,9% della popolazione. Il romancio è la lingua principale di 36'000 persone. Ciò corrisponde allo 0,5% della popolazione. Più di due terzi (68%) della popolazione svizzera utilizza più di una lingua almeno una volta alla settimana negli scambi con la famiglia, al lavoro o nel tempo libero. (Fonte: Ufficio federale di statistica 2021 ) End of insertion

Di tanto in tanto passano all'inglese, soprattutto quando le cose devono essere fatte in fretta. "Ho confermato il cliché", dice ridendo Marc Aymon della Svizzera francese. Tra le lingue nazionali, conosce solo il francese. Mattiu, invece, non parla quasi mai francese.

Ma c'è anche la lingua della musica. "Non appena pizzico la mia chitarra, trovo una lingua che tutti capiscono". A Chiara Dubey è piaciuto il colorito mix di lingue. "Mescoliamo un po' tutte le lingue – e comunichiamo anche attraverso il linguaggio della musica", racconta.

Anche la canzone che ne risulta è un mix colorato che combina i loro stili musicali. Marc Aymon, Mattiu e Trummer contribuiscono con il suono delle loro chitarre, Chiara suona il violino e La Nefera rappa. Per tutti e tutte era importante che contribuire con i loro stili. Mattiu lo descrive come "un bouquet musicale"

Che il risultato sarebbe stato così armonioso non era chiaro fin dall'inizio.

Il servizio della trasmissione "Il Quotidiano" della RSI:

Era un progetto impegnativo, il tempo era poco, dice Marc Aymon della Svizzera francese: "Non sapevo se avrebbe funzionato. L'ho trovato entusiasmante ed è per questo che ho voluto partecipare". Per Marc si è anche realizzato un desiderio. Da tempo sognava di cantare in romancio.

Lo scambio interregionale è stato un successo per gli artisti e le artiste dal punto di vista linguistico, musicale e anche personale. "Bisogna conoscere le persone per sapere chi sono. Noi ci siamo conosciuti qui", dice La Nefera.

Qui si sono incontrate cinque persone che hanno legato attraverso la musica, anche al di là delle barriere linguistiche.

Il progetto "Chantez-vous Suisse?" Tre musicisti e due musiciste hanno trascorso una settimana insieme sul Passo del Gottardo alla fine di giugno 2023. Si trattava del primo progetto in assoluto dei primi quattro canali radiofonici della SSR (SRF1, RTS La Première, Rete Uno e Radio Rumantsch). Quattro delle persone partecipanti rappresentavano una regione linguistica della Svizzera. Una quinta persona rappresentava chi in Svizzera ha un passato migratorio. L'obiettivo comune era quello di comporre una nuova canzone in quattro o cinque lingue che incarnasse il multilinguismo elvetico e ne affrontasse i contenuti. Lo scopo del progetto era quello di fornire una visione culturale e musicale delle rispettive regioni linguistiche e di trasmettere le loro somiglianze e differenze. End of insertion

