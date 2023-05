Condannati quattro banchieri che hanno aiutato l'amico di Putin a creare un conto corrente svizzero

Il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) consegna una medaglia al violoncellista russo Sergei Roldugin al Cremlino nel 2016 Keystone / Ivan Sekretarev

Quattro banchieri che hanno aiutato un amico intimo del presidente russo Vladimir Putin a spostare milioni di franchi attraverso conti bancari svizzeri sono stati condannati per mancanza di diligenza nelle transazioni finanziarie.

08 maggio 2023

Reuters/ts

I quattro sono stati dichiarati colpevoli giovedì di aver aiutato Sergey Roldugin, un violoncellista che è stato soprannominato "il portafoglio di Putin" dal governo svizzero.

I dirigenti - tre russi e uno svizzero - hanno aiutato Roldugin, che è il padrino della figlia maggiore di Putin, Maria, a depositare milioni di franchi in conti bancari svizzeri tra il 2014 e il 2016.

Gli uomini, che non possono essere identificati a causa delle restrizioni imposte dalla Svizzera, sono stati dichiarati colpevoli durante un'udienza presso il tribunale distrettuale di Zurigo e hanno ricevuto una sospensione della pena di sette mesi ciascuno.

Il caso mette in evidenza come persone come Roldugin siano state usate come "pagliacci", si legge nell'atto di accusa visto da Reuters, un modo per nascondere i veri proprietari del denaro.

In Svizzera, le banche hanno l'obbligo di rifiutare o interrompere i rapporti commerciali in caso di dubbi sull'identità della parte contraente.

I quattro dirigenti hanno aiutato Roldugin a gestire due conti bancari presso la Gazprombank di Zurigo, attraverso i quali sono transitati milioni di franchi, senza effettuare controlli sufficienti, ha dichiarato il tribunale.

L'accusa aveva sostenuto che gli uomini non avevano fatto abbastanza per determinare l'identità del vero proprietario dei fondi e che non era plausibile che Roldugin potesse essere il vero proprietario.

Secondo il pubblico ministero Jan Hoffmann, il caso riguardava una somma di circa 30 milioni di franchi svizzeri (32,8 milioni di dollari).

Questo nonostante il musicista, che figura nell'elenco dei russi sanzionati in Svizzera, non abbia alcuna attività commerciale in elenco.

All'epoca, il musicista aveva dichiarato al New York Times di non essere un uomo d'affari e di non possedere milioni di dollari, secondo l'accusa.

Roldugin era tra i numerosi membri della cerchia ristretta di Putin sanzionati dall'Occidente, compresa la Svizzera, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022.

Putinofobia

"Tutte le prove sono contrarie al fatto che Sergey Roldugin sia il vero proprietario dei beni", ha detto l'avvocato dell'accusa Hoffmann alla corte in una precedente udienza. "I banchieri non hanno seguito le regole e devono quindi essere puniti", ha aggiunto.

In passato Putin ha descritto Roldugin come un amico, un brillante musicista e un benefattore, che ha guadagnato onestamente un po' di soldi da una partecipazione di minoranza in una società russa.

Il Cremlino ha in precedenza respinto qualsiasi suggerimento che i fondi di Roldugin siano legati al leader russo come "Putinofobia" anti-russa.

Afferma che le finanze di Putin sono di dominio pubblico e che egli ha regolarmente dichiarato i suoi beni e il suo stipendio agli elettori russi.

La difesa aveva sostenuto che Roldugin aveva confermato per iscritto l'anno scorso che la banca lo aveva correttamente identificato come proprietario effettivo dei conti.

Non c'era inoltre motivo di dubitare che Roldugin fosse il vero proprietario dei conti, ed era "plausibile" che Roldugin fosse ricco perché amico di Putin.

"Sergey Roldugin non è un violoncellista e direttore d'orchestra qualsiasi, ma anche un favorito del Cremlino che ovviamente ha avuto accesso a possibilità di finanziamento speciali che gli hanno permesso di accumulare ricchezze sostanziali", ha dichiarato la difesa, secondo quanto riportato in un'informativa pre-processuale.

Anche se questo tipo di favoritismo può essere disapprovato in Svizzera, non è rilevante per il caso, ha detto la difesa.

