La moneta svizzera ha tradizionalmente una funzione di valore rifugio. Se la situazione dovesse rimanere tesa in Europa, il franco potrebbe rafforzarsi nei confronti dell'euro, ciò che costituirebbe una palla al piede supplementare per l'industria d'esportazione elvetica.

Da diversi anni, la Cina è il principale cliente degli orologieri svizzeri. Gli eventi nell'Impero di mezzo hanno quindi logicamente un impatto diretto sui produttori dell'arco giurassiano. La politica anticorruzione di Pechino - che vieta i regali quali gli orologi - e i disordini a Hong Kong avevano già avuto degli impatti negativi. La crisi sanitaria dovuta al coronavirus costituisce ora un'ulteriore nuvola nera in un cielo già di per sé scuro.

Fino a qualche mese fa, i media dedicavano ancora dei reportage sul malcontento della popolazione di fronte al turismo di massa cinese. Le cose sono radicalmente cambiate in questo inizio di 2020, che ha visto una drastica riduzione dei turisti, non solo quelli provenienti dalla Cina.

Contrariamente ad altri paesi vicini la Svizzera non sembra voler adottare un preciso piano per stimolare l'economia.

È evidente che il coronavirus avrà degli effetti sulla salute dell'economia. Alcuni giorni fa, l'istituto di analisi congiunturale BAK ha indicato in un comunicatoLink esterno che "le conseguenze economiche non si limiteranno a qualche piccolo effetto, come si sperava all'inizio". L'istituto ha calcolato che la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) dovrebbe rallentare considerevolmente nel primo semestre. Le previsioni di crescita per il 2020 sono state riviste al ribasso, dall'1,5% all'1,3%.

La diffusione del coronavirus ha conseguenze nefaste sull'economia svizzera. Ma non tutti sono colpiti allo stesso modo e alcuni settori soffrono più di altri. Una panoramica, non esaustiva.

