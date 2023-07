Corsi di galateo per chi fa un apprendistato

Durante un corso di galateo per apprendisti e apprendiste. swissinfo.ch

Imprese in Svizzera insegnano ai loro apprendisti e alle loro apprendiste come comportarsi. La gioventù ne ha più bisogno della vecchia generazione, secondo le aziende formatrici.

19 luglio 2023

"Si può usare il profumo, ma non troppo", dice un'apprendista pittrice., rispondendo alla responsabile del corso di galateo che le ha chiesto se l'uso di deodoranti e profumi sia appropriato sul posto di lavoro. "Si deve avere un odore gradevole".

Teoricamente, deodoranti e profumi hanno poco a che fare con l'attività di una pittrice. Tuttavia, l'azienda di pittura Marcel Fischer di Basilea ha voluto che tutti gli undici apprendisti e apprendiste seguissero un corso di galateo.

L'impressione conta

"Le buone maniere sono il modo con cui ci vogliamo presentare verso l'esterno", spiega Domenico Forastefano, vicedirettore generale di Marcel Fischer. "Il fatto di salire su un tram con abiti puliti, con il nostro logo sulla maglietta, influisce sulla nostra reputazione. Lo stesso vale quando si adotta un comportamento educato e rispettoso nei confronti della clientela". Forastefano vuole dare nuovamente importanza ai valori di base, come era forse il caso per la sua generazione, dice.

Anche Christian Rieder di fit4school afferma che molti e molte giovani hanno meno dimestichezza con le regole del galateo rispetto al passato. Glielo hanno comunicato le aziende formatrici ed è per questo che la scuola ha inserito questi corsi nel programma.

"La gioventù spesso non ha punti di riferimento", afferma Rieder. In passato, la persona che era al comando era vestita meglio del personale. In un certo senso, questo rendeva più facile per i e le giovani confrontarsi con l'autorità. Anche le gerarchie orizzontali possono creare confusione. Ad esempio, spiega, le persone spesso si rivolgono ai superiori dando loro del tu, ma questo non è necessariamente appropriato nel caso di membri della direzione.

Interesse crescente

"Le aziende formatrici stanno reagendo alle insicurezze di apprendisti e apprendiste", afferma Marc Scherrer, responsabile della formazione presso la Camera di commercio del Cantone di Basilea Campagna. Scherrer riceve molte richieste da parte di queste aziende.

"Spesso si tratta di esempi banali", afferma. Non arrivare al lavoro in abiti sportivi, salutare colleghi e colleghe in modo amichevole al mattino, spegnere il computer a fine giornata e così via.

Poiché non è sempre così, Scherrer ha contattato la società fit4School, che offre un corso di galateo. Le aziende di formazione hanno apprezzato. "Ci aspettavamo ci fosse una certa richiesta, ma non così grande", afferma.

I corsi sono molto graditi in tutta la Svizzera, afferma Christian Rieder. Tuttavia, non può ancora fornire cifre: hanno appena iniziato e il successo li ha colti di sorpresa.

Regole di galateo poco apprezzate

I pantaloni da jogging sono tabù sul posto di lavoro.

Evito di essere disturbato/a dal mio cellulare privato; il telefono è in modalità silenziosa e la vibrazione è disattivata.

Le mie promesse sono vincolanti. Potete contare sul mio sì.

Lo slang giovanile è da evitare nel lavoro quotidiano.

Non uso abbreviazioni da chat quali GLG, Omg, Sry o Thx, perché vengono percepite come superficiali. Uso delle parole e formulo frasi complete.

Regole di galateo apprezzate

Cerco il contatto visivo quando saluto le persone.

Saluto il mio interlocutore o la mia interlocutrice per nome.

Saluto sempre e lo faccio in maniera cordiale.

Il mio profumo deve essere percepibile solo a debita distanza.

Tratto la mia controparte con rispetto perché anch'io voglio essere trattato/a con rispetto.

