Il Credit Suisse opererà sotto la propria bandiera dopo l'acquisizione di UBS

La fusione operativa del Credit Suisse con UBS richiederà mesi, se non anni, per essere completata. © Keystone / Michael Buholzer

È stato annunciato che la banca svizzera Credit Suisse continuerà a operare con il proprio nome come filiale separata di UBS nella prima fase del processo di acquisizione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 maggio 2023

Matthew Allen

Quando non scrive di fintech, cripto valute, blockchain, banche e commercio, il corrispondente economico di swissinfo.ch può essere trovato a giocare a cricket in diverse parti della Svizzera – compreso il lago ghiacciato di St Moritz. swissinfo.ch

UBS ha dichiarato che l'acquisizione legale della sua principale rivale nazionale sarà completata "nelle prossime settimane". Ma i clienti del Credit Suisse vedranno poche differenze "nel prossimo futuro".

La fusione d'emergenza delle due maggiori banche svizzere è stata annunciata il 19 marzo, con il Credit Suisse che rischiava di crollare sotto il peso di una corsa agli sportelli.

Martedì UBS ha dichiarato che l'acquisizione sarà completata in più fasi una volta concluse le formalità legali dell'operazione.

Ma la fusione operativa delle banche si giocherà nei prossimi mesi e anni.

"L'integrazione delle attività e delle entità giuridiche richiederà tempo", ha dichiarato Sergio Ermotti, CEO di UBS. "Questo è un momento cruciale per UBS, Credit Suisse e l'intero settore bancario. Insieme consolideremo e rappresenteremo il modello svizzero di finanza in tutto il mondo".

Per cominciare, il Credit Suisse "continuerà a operare in modo indipendente", con l'attuale CEO Ulrich Körner che manterrà il suo posto sotto la proprietà di UBS e assumerà una posizione nel comitato esecutivo della mega-banca UBS.

Non ci sarà una revisione sostanziale della governance del Credit Suisse o dei suoi tanto criticati sistemi di controllo del rischio, "anche se saranno messe in atto alcune nuove politiche per assicurare che il Gruppo UBS abbia una supervisione efficace".

L'accordo provvisorio è stato concepito per ridurre al minimo i disagi per i clienti delle banche svizzere e per il più ampio sistema finanziario globale.

Ma UBS ha rifiutato di dare indicazioni sulla sua visione a medio-lungo termine e ha evitato di parlare di potenziali tagli di posti di lavoro.

Prima dell'acquisizione, UBS impiegava poco più di 72.000 persone in tutto il mondo. Il Credit Suisse aveva 50.000 dipendenti, ma stava già riducendo la sua forza lavoro nell'ambito di un piano di ricostruzione annunciato lo scorso autunno.

I sindacati hanno espresso preoccupazione per i tagli ai posti di lavoro e il quotidiano SonntagsZeitung ha previsto una riduzione del personale fino a 35.000 unità.

La dichiarazione di UBS non ha fatto alcun cenno a sfide legali contro l'acquisizione, né da parte di obbligazionisti scontenti né da parte di un'indagine da parte dei procuratori federali svizzeri.

Il Parlamento svizzero ha avuto poca voce in capitolo sull'acquisizione d'emergenza, ma alcuni partiti politici chiedono una regolamentazione più severa per controllare meglio il rischio posto dai giganti bancari che si fondono.

Tra queste, la richiesta di separare le operazioni nazionali del Credit Suisse, che raccoglie depositi al dettaglio e concede mutui ipotecari e prestiti alle imprese ai clienti svizzeri, in un'entità giuridica distinta.

Martedì UBS ha nominato diversi manager chiave oltre a Ulrich Körner. Mentre molti dipendenti chiave rimarranno al loro posto, Todd Tuckner sostituirà Sarah Youngwood come direttore finanziario del gruppo.

Michelle Bereaux, che ha "guidato diversi progetti di trasformazione a livello aziendale" durante i suoi 23 anni in UBS, è stata nominata "Group Integration Officer".

