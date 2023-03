Credit Suisse taglia i bonus dopo un anno disastroso

Non sono stati assegnati bonus ai vertici del Credit Suisse dopo un annus horribilus. © Keystone / Michael Buholzer

La banca Credit Suisse ha dimezzato i bonus per il personale, senza assegnarne alcuno ai top manager, a seguito della perdita di 7,3 miliardi di franchi svizzeri (8 miliardi di dollari) registrata lo scorso anno.

La banca ha pubblicato il suo rapporto annuale martedì con diversi giorni di ritardo dopo che le autorità di regolamentazione statunitensi hanno messo in discussione alcune cifre.

I bonus del gruppo sono stati dimezzati a 1 miliardo di franchi svizzeri e i dirigenti avevano già comunicato che non avrebbero ricevuto una retribuzione legata ai risultati.

Il CEO Ulrich Körner, promosso in agosto dal precedente ruolo di responsabile della gestione patrimoniale, ha portato a casa 2,5 milioni di franchi svizzeri nel 2022.

Il suo predecessore, Thomas Gottstein, aveva ricevuto 3,8 milioni di franchi svizzeri nel 2021.

Il presidente Axel Lehmann è stato il membro del consiglio di amministrazione più pagato, ricevendo 3,2 milioni di franchi svizzeri su 10,4 milioni di franchi svizzeri assegnati all'intero consiglio.

In occasione dell'assemblea generale annuale del mese prossimo, gli azionisti saranno chiamati a votare un pacchetto di compensi massimo di 13 milioni di franchi svizzeri per il consiglio di amministrazione per il prossimo anno.

Se approvato, i massimi dirigenti riceveranno un massimo di 34 milioni di franchi svizzeri, oltre a un "premio di trasformazione" di 30 milioni di franchi svizzeri se la banca raggiungerà gli obiettivi strategici di svolta.

Lo scorso ottobre, la banca ha annunciato l'intenzione di tagliare migliaia di posti di lavoro e di vendere parti della sua attività di investment banking.

Agli azionisti non verrà chiesto di sollevare il consiglio di amministrazione e i dirigenti dalle loro responsabilità relative ai disastrosi legami commerciali della banca con Greensill Capital.

Ciò è dovuto alle questioni legali in corso relative alla società di finanziamento della catena di fornitura che è crollata.

