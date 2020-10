Un'indagine svizzera mette in difficoltà un dignitario angolano

La piazza finanziaria ginevrina è stata al centro di un presunto caso di frode e riciclaggio collegato all'Angola. © Keystone / Martial Trezzini

Il tribunale di Ginevra aveva bloccato più di 900 milioni di franchi sul conto di Carlos Manuel de São Vicente, sospettato di frode e riciclaggio di denaro. La procedura è passata inosservata nel suo paese fino alle rivelazioni di Gotham City. Da allora, l'uomo d'affari è dietro le sbarre.

In Angola, quasi la metà della popolazione vive con meno di due dollari al giorno. Eppure il Paese è considerato ricco dalla Banca Mondiale. Dove va a finire il denaro che circola nella terza economia più grande del continente africano? Una parte va in Svizzera, come ha rivelato Gotham City quest'estate.

Il 27 agosto i giornalisti specializzati in criminalità economica hanno rivelato che da un anno e mezzo i tribunali ginevrini avevano sequestrato oltre 900 milioni di franchi appartenenti a Carlos Manuel de São Vicente. La procura pubblica ginevrina accusa l'uomo d'affari, a capo di un impero assicurativo in Angola, di aver sottratto quasi un miliardo di franchi da una delle società del suo gruppo, AAA Seguros SA, trasferendolo sul suo conto personale tra il 2012 e il 2018.

Un trasferimento in particolare ha attirato l'attenzione degli investigatori: il 18 settembre 2018, su richiesta di Carlos Manuel de São Vicente, sono stati trasferiti 213 milioni di dollari alla holding del gruppo AAA. Tutte queste transazioni sono avvenute all'interno della banca SYZ, dove l'uomo d'affari angolano ha aperto conti tra il 2012 e il 2013 per quattro delle sue società, tra cui AAA Seguros SA e la holding, di cui è l'unico firmatario e l'unico beneficiario effettivo in ogni caso. È anche all'interno di questo stesso istituto che ha aperto il suo conto personale, così come altri "a nome di sua moglie, dei suoi tre figli, delle sue sorelle e dei suoi nipoti", spiega una sentenza della Camera dei ricorsi penali di Ginevra del 9 luglio 2020.

Sospetti di riciclaggio di denaro

I fondi di Carlos Vicente rappresentavano allora circa il 4% del patrimonio gestito dalla banca. Questo trasferimento ha allertato la banca SYZ, che lo ha segnalato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), che ha successivamente aperto un'indagine e poi ha bloccato i conti. In Svizzera, il cittadino angolano è stato accusato di riciclaggio di denaro sporco dalla procura di Ginevra nel marzo 2019. Vale tuttavia la presunzione di innocenza. Secondo lui, il trasferimento dei 213 milioni di euro equivaleva al rimborso parziale di due prestiti che lui stesso e due società del gruppo avevano concesso ad AAA Seguros SA.

Tuttavia, il caso ha preso anche una svolta politica. Carlos Vicente è il marito di Irene Alexandra da Silva Neto, figlia del primo presidente dell'Angola, ex vice ministro ed ex deputata durante la presidenza di José Eduardo dos Santos. Uno degli azionisti di minoranza di AAA Seguros SA, con il 10% delle azioni, non è altro che Sonangol E.P., la compagnia petrolifera statale angolana.

Reazioni tardive in Angola

Nonostante l'invio di una commissione rogatoria della procura della repubblica di Ginevra in Angola, il procedimento svizzero contro Carlos Vicente non ha avuto una grande eco nel paese, fino alla sua rivelazione mediatica. Da quel momento, il presidente João Lourenço non ha più potuto far fointa di niente.

Alcuni dei beni di Carlos Vicente e del gruppo AAA sono stati sequestrati in Angola. Eduarda Rodrigues Neto, viceministro della giustizia del paese africano, è venuta a Berna l'11 settembre per incontrare i rappresentanti dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria.

Il 22 settembre, Carlos Manuel de São Vicente è stato arrestato e preso in custodia a Luanda. Il suo interrogatorio "ha prodotto forti indizi di appropriazione indebita", "abuso di potere", "corruzione" e "spaccio di influenza", ha detto il procuratore generale Alvaro Da Silva Joao.

Per sua moglie Irene Neto, si tratta di un "linciaggio giudiziario e mediatico" contro "un cittadino onesto e onesto, rispettoso delle leggi angolane". Nel 2017, pochi mesi dopo che José Eduardo dos Santos ha lasciato il potere, Carlos São Vicente ha rilasciato un'intervista a Novo Jornal, dichiarando che l'Angola era un "paese di persone corrotte".

Gotham City * Fondata dai giornalisti investigativi Marie Maurisse e François Pilet, Gotham City è una newsletter di vigilanza giudiziaria, specializzata in criminalità economica. Ogni settimana, pubblica per i suoi abbonati casi di frode, corruzione e riciclaggio di denaro legati alla piazza finanziaria svizzera, sulla base di documenti giudiziari a disposizione del pubblico. Ogni mese, Gotham City seleziona uno dei suoi articoli, lo arricchisce e lo offre ai lettori di swissinfo.ch in libero accesso. End of insertion