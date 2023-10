Da guida turistica a diplomatico

Un console nel selvaggio nord: Il lavoro di Marcel Schütz si svolge solitamente all'aperto. Bruno Kaufmann, SRF

Marcel Schütz, bernese, è emigrato sull'isola di Spitsbergen, sotto il Polo Nord, all'età di 20 anni. Oggi, come primo diplomatico straniero sul posto, aiuta ricercatori e ricercatrici in difficoltà a uscire dai guai.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 ottobre 2023 - 11:00

Bruno Kaufmann, SRF

A Longyearbyen, la capitale dell'arcipelago artico delle Svalbard, quest'estate sono state registrate le temperature medie più alte mai registrate: 7,7 gradi. "Qui il clima è cambiato rapidamente negli ultimi 15 anni", afferma Marcel Schütz. Il 34enne è console onorario della Svizzera da due anni.

L'arcipelago a metà strada tra Capo Nord e il Polo Nord serve a molte ricercatrici e ricercatori come una sorta di termometro per i cambiamenti climatici globali: "Negli ultimi anni gli istituti di ricerca svizzeri hanno realizzato oltre 100 progetti a Spitsbergen", spiega Marcel Schütz.

In passato si sono verificate situazioni difficili: "Per esempio, quando una squadra di ricerca ha un incidente sul campo o ci sono incertezze sulle norme applicabili", spiega Schütz, che ha lavorato sull'isola dapprima nel settore della ristorazione, poi come guida turistica e oggi supporta le spedizioni dal punto di vista logistico e le accompagna come fotografo.

Paesaggi innevati a perdita d'occhio. Bruno Kaufmann, SRF

Da due anni è il rappresentante ufficiale di Berna a Spitsbergen: "Come console onorario della Svizzera, sono il collegamento con la patria lontana in caso di crisi". Schütz è il primo diplomatico straniero che vive sul posto.

Obbligo di essere armati

Come residente esperto di Spitsbergen, che trascorre gran parte dell'anno fuori dai pochi insediamenti, Schütz non si lascia turbare dagli orsi polari. "In tutti questi anni, ho dovuto usare la pistola solo una volta", dice. "Eppure ho incontrato un orso molte volte durante i miei giri". Chiunque esca dai confini della città di Longyearbyen è obbligato a portare con sé una pistola carica per autodifesa.

Le condizioni politiche su Spitsbergen sono regolate dal trattato internazionale della Società delle Nazioni del 1920, che ha trasferito la sovranità alla Norvegia e ha dichiarato Spitsbergen un territorio neutrale, smilitarizzato e cosmopolita. "Chiunque sia in grado di mantenersi con le proprie forze può stabilirsi a Spitsbergen", afferma Marcel Schütz.

Cambiamenti climatici, turismo eccessivo e conseguenze della guerra

Ma nuove sfide preoccupano sempre di più Schütz e la popolazione: il cambiamento climatico sta facendo sprofondare sempre di più il permafrost e in superficie detriti e valanghe minacciano gli insediamenti. Allo stesso tempo, "il turismo ha raggiunto il suo apice", è convinto Schütz.

A ciò si aggiunge la situazione geopolitica. Le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina minacciano anche la coesistenza pacifica nell'estremo nord. Mentre Mosca vuole rafforzare la sua presenza nell'Artico, Oslo sta cercando di ottenere un maggiore controllo e sta compiendo un passo controverso: ritirare il diritto di voto alle elezioni locali per tutte le persone che non hanno la nazionalità norvegese.

Anche il Console onorario svizzero è colpito da questo smantellamento della democrazia - e con lui quasi un terzo della popolazione. Tuttavia, Marcel Schütz non ha intenzione di lasciare Spitsbergen, che non è più così cosmopolita: "Amo la natura di quassù. Mi affascina ogni giorno di più".

Svalbard significa "costa fredda". L'arcipelago è considerato una stazione importante per la ricerca sull'Artico e sul clima. Bruno Kaufmann, SRF

Altri sviluppi Altri sviluppi Stress test globale per la libertà di espressione Una pietra miliare della democrazia vacilla. Chi protegge la libertà di espressione?

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative