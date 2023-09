Edulcoranti artificiali: quando "zero" è la dose raccomandata

Zeljkosantrac

Nelle nuove linee guida, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sconsiglia il consumo di edulcoranti artificiali: quali opzioni restano sul tavolo o, per meglio dire, in tavola?

Una quindicina di anni fa, in due giardini zoologici svizzeri fu condotto uno strano esperimento. Ad animali selvatici in cattività degli zoo di Zurigo e Rapperswil, incluso un leone, furono messe a disposizione per ventiquattr'ore ciotole d'acqua dolcificata con sei zuccheri naturali e sei edulcoranti artificiali.

Solo una specie mostrò di preferire questi ultimi: il panda rosso. La notiziaLink esterno fece il giro del mondo.

"È il primo caso noto di un non-primate che riconosce e consuma avidamente aspartame", si asseriva nello studio pubblicato dal Journal of HeredityLink esterno nel 2009.

Beninteso, i più avidi consumatori di aspartame e altri edulcoranti artificiali –chiamati anche NSS, dall'inglese non-sugar sweeteners, ossia dolcificanti non zuccherini- sono gli esseri umani. Sfortunatamente per noi, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ne ha recentemente scoraggiato l'uso.

"La raccomandazione è basata sui risultati di un'analisi sistematica dei dati disponibili, i quali indicano che il consumo di NSS non dà nessun beneficio a lungo termine nella riduzione del grasso corporeo in adulte/i o bambine/i", si legge in un comunicato stampaLink esterno dell'OMS diramato in maggio. "Essi rivelano inoltre potenziali effetti indesiderati, come un aumentato rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e mortalità in età adulta".

L'OMS sconsiglia tutti gli "edulcoranti non calorici di origine sintetica, naturale o modificata non classificati come zucchero". Ciò include additivi alimentari diffusi, come l'acesulfame K, l'aspartame, l'advantame, il ciclamato, il Neotamo, la saccarina, il sucralosio, la stevia e i suoi derivati.

Come se non bastasse, l'agenzia delle Nazioni Unite ha in seguito avvertitoLink esterno che l'aspartame è potenzialmente cancerogeno per gli umani, anche se per essere a rischio bisognerebbe consumare almeno 12 lattine di bibite dietetiche al giorno.

Cosa significa per consumatrici e consumatori?

È importante rilevare che queste raccomandazioni dell'OMS sono conditional e non forti: significa che gli effetti desiderabili per chi le osserva sono probabilmente superiori alle conseguenze per chi non le osserva (o che i benefici previsti sono molto ridotti).

Tuttavia, il rapporto avverte di un rischio aumentato di parto prematuro in donne incinte che hanno fatto largo uso di NSS durante la gravidanza, benché questa conclusione si basi su prove meno solide.

Per coloro che non vogliono correre alcun rischio, rimangono alcune opzioni sul tavolo, ossia gli zuccheri meno elaborati e di origine naturale come quelli tratti dai fiori di cocco, l'acero o l'agave. L'OMS non ha (ancora) nulla da eccepire neppure sui polioli (o polialcoli) quali sorbitolo, maltitolo, eritritolo e xilitolo. Nondimeno, uno studio pubblicato quest'anno ha rilevato una correlazione tra le trombosi e il consumo di questo genere di prodotti.

Esiste una via d'uscita, per chi ama i dolci ma non ama correre rischi?

L'esempio svizzero

L'industria alimentare ha saputo sfruttare il nostro desiderio di ridurre le calorie per perdere peso. Ma ha anche dovuto ridurre la quantità di zucchero nei propri prodotti perché sotto pressione o per ottemperare alle normative.

Il Parlamento svizzero, finora, ha respinto ogni tentativo di introdurre una tassa sullo zucchero, tuttavia il governo sta spingendo le aziende a ridurlo volontariamente. Un'iniziativa in tal senso è la Dichiarazione di Milano, promossa dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nel 2015. Mira a una riduzione del 10% degli zuccheri contenuti in prodotti come le bibite, lo yogurt e i cereali per la colazione entro la fine del 2024. Vi hanno aderito 24 aziende e sembra funzionare.

"In media, dal 2018, il contenuto di zuccheri aggiunti negli yogurt è calato del 5% e nei cereali del 13%", riportava l'UFAV in un comunicato stampa a febbraio.

L'analisi, effettuata nel 2021, ha stabilito che questa riduzione è stata raggiunta riformulando le ricette e sostituendo le linee di prodotti molto zuccherati con nuove gamme, meno dolci.

"Tutte le riduzioni sono state ottenute senza l'impiego di edulcoranti artificiali o sostituti dello zucchero", si precisa nel testo.

L'esempio svizzero mostra perciò che è possibile consumare meno zuccheri senza ricorrere a surrogati.





