"Per il momento, i marchi e i fornitori che producono orologi di bassa gamma fanno tutto il possibile per mantenere il personale e le capacità produttive al loro interno. Ma se la tendenza dovesse proseguire, allora si possono prevedere licenziamenti", ritiene Ludovic Voillat.

Per l'anno in corso, la Convenzione padronale dell'industria orologiera prevede tuttavia una stagnazione degli effettivi, a causa dell'instabilità politica ed economica nel mondo. Anche la diminuzione del volume di vendite potrebbe avere a medio termine un impatto negativo sull'impiego.

Nonostante la crescente automatizzazione, le capacità manuali rimangono indispensabili, in particolare per le case orologiere di alta gamma. "Anche se i robot sono testati, il lavoro di assemblaggio è realizzato ancora oggi principalmente a mano", nota Ludovic Voillat.

Resta il fatto che i proventi in crescita delle esportazioni hanno avuto un impatto positivo anche sull'impiego in Svizzera. In un anno, l'industria orologiera ha creato circa 1300 nuovi posti di lavoro, con un aumento del 2% rispetto al 2018.

Nell'industria orologiera le interpretazioni divergono. C'è chi pensa che la salvezza dell'orologeria verrà soltanto dagli orologi di alta gamma, status symbol da migliaia, se non decine di migliaia di franchi, che continuano a sedurre una clientela danarosa, in particolare nei paesi emergenti. Altri invece temono che questo calo costante finisca per danneggiare il settore nel suo complesso.

La crescita delle esportazioni riguarda in effetti quasi solo gli orologi dal prezzo superiore ai 3000 franchi. Nel 2019 i segmenti inferiori hanno subito un calo. Il motivo principale è da ravvisare nella concorrenza degli orologi digitali e soprattutto dell'Apple Watch, ma anche nelle regole più severe per il conferimento del marchio "Swiss Made".

In dettaglio, stando alle cifre definitiveLink esterno presentate martedì dalla Federazione dell'industria orologeria svizzera, Hong Kong (-11,4%, 2,7 miliardi di franchi in totale), gli Stati Uniti (+8,6%, 2,4 miliardi), la Cina (+16%, 2 miliardi), il Giappone (+19,9%, 1,6 miliardi) e il Regno Unito (+10,8%, 1,3 miliardi) sono stati i principali mercati d'importazione degli orologi svizzeri.

Il valore delle esportazioni è in progressione per il terzo anno di fila: ormai arriva a 21,7 miliardi di franchi e si avvicina al record del 2014, punto di riferimento per il settore dopo il suo riorientamento verso il settore di lusso agli inizi degli anni 2000.

