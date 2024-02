Gli affitti in Svizzera diventeranno ancora più cari

Nell'ultimo anno e mezzo gli affitti in Svizzera hanno subito un'impennata. Gli immobili in affitto scarseggiano e non c'è quasi nessuna soluzione in vista.

Sina Walser e Fabian von Allmen

Chi attualmente riesce a trovare un appartamento in affitto libero in Svizzera può ritenersi fortunato. Secondo uno studio immobiliare di Raiffeisen Svizzera, il mercato di questi alloggi è più rigido che mai.

Secondo il capo economista di Raiffeisen, Fredy Hasenmaile, il problema si aggraverà ulteriormente, dato che attualmente sono previste pochissime nuove proprietà in arrivo sul mercato. “Nei prossimi due o tre anni assisteremo a un’ulteriore carenza di spazio abitativo”, afferma.

Prezzi degli affitti bloccati

Anche gli affitti stanno reagendo alla carenza. Secondo lo studio, lo scorso anno la richiesta di appartamenti in locazione è aumentata del 4,7%. Questa percentuale è significativamente superiore all’inflazione e agli affitti esistenti.

Il divario tra gli affitti richiesti e quelli esistenti sta quindi aumentando ancora, mentre allo stesso tempo si riduce l’incentivo a cambiare casa. Fredy Hasenmaile ritiene che una delle ragioni sia da ricercare nel diritto di locazione, che consente di aumentare gli affitti esistenti solo a condizioni limitate, ad esempio in caso di adeguamento dei tassi di interesse di riferimento.

Gli affitti attuali sono troppo rigidi e difficilmente possono essere aumentati, afferma. Una conseguenza è che gli inquilini e le inquiline rimangono più a lungo nei loro appartamenti, che di solito sono troppo grandi, perché le nuove abitazioni di dimensioni più ridotte sarebbero molto più costosi. Questo nonostante il fatto che potrebbero, ad esempio, trasferirsi in un appartamento più piccolo quando i figli se ne vanno di casa.

Come mostra lo studio, esiste un effetto età per quanto riguarda lo spazio abitativo: mentre le persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni vivono in media in 34 metri quadrati, quelle over 66 vivono in appartamenti molto più grandi, di circa 58 metri quadrati.

“Spreco di spazio abitativo”

Questo effetto comporterebbe un evidente spreco di spazio abitativo. Fredy Hasenmaile ha un suggerimento in merito: “Se si riuscisse ad aumentare un po’ gli affitti esistenti, allora si potrebbero ridurre quelli offerti”. L’idea è quella di un gioco a somma zero in cui tutte le persone locatarie, alla fine, starebbero meglio.

L’Associazione svizzera degli inquilini sarebbe tutt’altro che contenta di questa soluzione. Il vicepresidente Michael Töngi spiega che il mercato è già abbastanza complesso. “Questa soluzione significherebbe che gli affitti aumenterebbero senza ulteriori benefici e ciò sarebbe eccessivo”, afferma.

Il mercato svizzero degli appartamenti in locazione rimane quindi caldo. Secondo lo studio, per il momento non è previsto un rallentamento. Tuttavia, se la tendenza continua, l’acquisto potrebbe presto diventare più conveniente.

