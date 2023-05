Gli azionisti di UBS esprimono preoccupazioni, ma sono ampiamente a favore della mega-fusione

Il top management ha cercato di giustificare la mancata consultazione degli azionisti sull'acquisizione del Credit Suisse. © Keystone / Georgios Kefalas

Mercoledì la banca UBS ha tenuto la sua prima assemblea generale annuale dopo l'accordo del mese scorso per l'acquisizione del rivale Credit Suisse, con gli azionisti che si sono dimostrati ampiamente favorevoli nonostante le preoccupazioni per i rischi della mega-fusione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2023

Bloomberg/Keystone-SDA/jc

Il presidente di UBS, Colm Kelleher, ha ammesso che l'integrazione di queste attività comporta una "grande quantità di rischi", ma si è detto fiducioso che UBS possa affrontare con successo le sfide. Parlando all'incontro di Basilea, ha detto che l'integrazione del Credit Suisse richiederà tre o quattro anni, senza contare la chiusura della banca d'investimento.

Anche l'amministratore delegato uscente Ralph Hamers ha ammesso la sfida, ma ha sottolineato le opportunità che la fusione presenta: verrà creata una banca con un totale di 5.000 miliardi di dollari di attività nella gestione patrimoniale e degli asset, e UBS rafforzerà ulteriormente la sua base, ha detto. L'olandese lascia il posto a Sergio Ermotti che tornerà a guidare la banca per la seconda volta.

Il mese scorso UBS ha accettato di acquistare la sua rivale locale per 3 miliardi di franchi svizzeri (3,3 miliardi di dollari) in un accordo sostenuto dal governo per evitare il collasso di Credit Suisse e il crollo dei mercati finanziari. Durante l'incontro di mercoledì, i vertici dell'istituto hanno cercato di giustificare il fatto che gli azionisti erano stati ignorati nella decisione di acquisire il Credit Suisse. "Abbiamo dovuto agire immediatamente per stabilizzare la situazione", ha dichiarato Kelleher.

Alcuni azionisti di UBS hanno espresso preoccupazione per i rischi della fusione, tra cui la concentrazione del rischio climatico e la quantità di posti di lavoro a rischio in tutto il mondo.

Tuttavia, la rielezione di tutti i membri del consiglio di amministrazione di UBS e l'approvazione degli accordi di remunerazione per il personale senior si sono svolti senza clamore o proteste, a differenza dell'ultima assemblea annuale degli azionisti del Credit Suisse, tenutasi martedì, in cui una percentuale significativa di azionisti ha negato il proprio sostegno. Gli azionisti del Credit Suisse hanno infatti respinto il pacchetto retributivo proposto per i dirigenti.

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera Come molti altri Paesi sviluppati, la Svizzera è confrontata con un'importante penuria di personale in molti settori.

Articoli menzionati Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative