Gli escursionisti poco attrezzati irritano le guide alpine

Quest'anno, in Vallese, un numero di escursionisti ed escursioniste superiore alla media ha subito incidenti. L'equipaggiamento inadeguato è una delle ragioni.

Gli escursionisti e le escursioniste di tutto il mondo sottovalutano i rischi della montagna. E a volte pagano con la vita la loro imprudenza. L'esempio più recente: sabato pomeriggio una donna di 26 anni stava facendo un'escursione da Grächen (Vallese) verso l'Europahütte Randa. Nei pressi Herbriggen, la donna ha lasciato il sentiero escursionistico. Mentre stava tornando sul percorso, è caduta per motivi non ancora chiariti e si è ferita gravemente. Il giorno dopo, è deceduta all'Inselspital di Berna.

Morti in montagna, Vallese molto al di sopra della media

Questa è solo una delle tante tragedie che si sono verificate sulle montagne del Vallese. Quest'anno, 32 persone sono morte in montagna nel Canton Vallese.

La guida alpina Bruno Jelk è preoccupato per i numerosi escursionisti in scarpe da ginnastica. SRF-SWI

Questo dato è parecchio superiore alla media sul lungo termine di 24 morti in montagna. E siamo solo alla fine di settembre.

Il bel tempo ha attirato un numero particolarmente elevato di persone quest'estate sulle Alpi vallesane. Sebbene alpinisti e alpiniste siano ben equipaggiati, sono soprattutto gli escursionisti e le escursioniste a preoccupare la guida alpina Bruno Jelk.

"Vedo spesso escursionisti che camminano su terreni difficili con le scarpe da ginnastica. Sopravvalutano le loro capacità fisiche e allo stesso tempo sottovalutano le distanze". Tutto questo porta inevitabilmente ad altri incidenti, dice Jelk.

Sul ghiacciaio in scarpe da ginnastica

Circa un terzo delle persone morte in incidenti in montagna era in escursione. Il soccorritore alpino è infastidito dal fatto di incontrare sul ghiacciaio anche turisti in scarpe da ginnastica. Il problema è che queste persone non sono consapevoli dei pericoli, afferma.

Jelk ha già incontrato persone che indossavano scarpe da ginnastica sul ghiacciaio. SRF-SWI

Di recente, ha persino incontrato una persona che faceva jogging sul ghiacciaio. "L'ho avvertito dei crepacci, ma non mi ha ascoltato", ha detto Jelk. "Poco dopo, è scivolato in un crepaccio".

È comunque riuscito a liberarsi. Come lui, molte persone non ascoltano i consigli e pensano di saperne di più. "Non si lasciano nemmeno consigliare. Per noi guide alpine è difficile raggiungerli", dice Jelk.

L'estate calda ha causato più cadute di massi

A causa del caldo, quest'estate il pericolo in montagna è aumentato. Le cadute di massi e ghiaccio sono state più frequenti. Era quindi particolarmente importante informarsi sulle condizioni del luogo.

Chiunque si avventuri in montagna dovrebbe pianificare bene la propria escursione. SRF-SWI

Jelk dice: "Se si viaggia in montagna, bisogna pianificare e studiare bene il percorso". Poi, bisogna considerare se si è in grado di arrivare alla fine. "Tutti hanno un limite", dice Jelk. In seguito, bisogna informarsi sulle condizioni meteorologiche e sugli altri pericoli che si possono incontrare prima di partire.

Tali pericoli possono presentarsi immediatamente, ad esempio se si scatena un temporale inaspettato. Al giorno d'oggi sono molto più estremi e spesso si verificano con pochissimo preavviso. Allora la montagna può diventare davvero pericolosa.

"In caso di dubbio, è sempre meglio annullare un'escursione o addirittura non partire affatto", dice Jelk.

