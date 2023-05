Gli scaffali dei supermercati russi sono pieni di prodotti Nestlé come il Nescafé: un rapporto

Foto illustrativa scattata presso il negozio Nestlé di Kemptthal, Svizzera. swissinfo.ch/Dominique Soguel

In risposta alla guerra della Russia contro l'Ucraina, la multinazionale svizzera Nestlé ha annunciato che avrebbe ridotto la sua gamma di prodotti in Russia agli alimenti "essenziali" come il latte per bambini. Ma la più grande azienda di alimenti e bevande del mondo continua a vendere e produrre un'ampia gamma di prodotti alimentari e ad assumere personale in Russia, secondo un rapporto pubblicato sabato dal quotidiano NZZ.

Il corrispondente a Mosca del giornale ha osservato un'ampia gamma di prodotti noti del gruppo svizzero di beni di consumo sugli scaffali dei supermercati russi. L'articolo ha anche osservato che non c'è carenza di marchi stranieri disponibili nei negozi, nonostante l'esodo delle aziende occidentali innescato dalla guerra.

"Nescafé, un prodotto molto popolare in Russia, è disponibile in molte varietà", scrive Marcus Ackeret. Egli osserva che lo stesso vale per i cereali per la colazione a marchio Bystrow, le zuppe e i dadi da brodo Maggi, il cibo per animali Purina e i gelati Mövenpick. Sono disponibili anche molte varietà di praline, barrette di cioccolato, alimenti per neonati e bambini. L'etichetta del prodotto indica che sono stati prodotti negli stabilimenti russi di Nestlé.

L'ampia gamma di prodotti disponibili nei supermercati russi suggerisce che Nestlé - che secondo l'articolo della NZZ "ha rifiutato di commentare" - definisce gli alimenti essenziali in modo ampio. Molti grandi marchi hanno abbandonato la Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina. L'11 marzo 2022 Nestlé ha spiegato comeLink esterno ha limitato i suoi rapporti commerciali nella nazione ampiamente condannata per aver invaso il suo vicino. Tuttavia, l'azienda ha subito pesanti critiche sui social media e da parte degli alti funzionari ucraini per aver fatto affari in Russia.

La NZZ osserva che non vi sono indicazioni che le fabbriche locali di Nestlé abbiano interrotto la produzione o abbiano effettuato "grandi ondate di licenziamenti". Prima dello scoppio della guerra, Nestlé gestiva sette stabilimenti nel Paese. In totale, nel 2021 il gruppo svizzero impiegava in Russia circa 7.000 persone. La filiale russa di Nestlé sembra continuare a reclutare personale: 110 offerte di lavoro di Nestlé Russia sono state pubblicate su Headhunter.ru, uno dei più importanti portali di lavoro online del Paese.

