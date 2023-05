Gli scioperanti del clima marciano contro le centrali a combustibili fossili

A Ginevra, i manifestanti si sono riuniti davanti alla banca Crédit Suisse per protestare contro i suoi investimenti nei combustibili fossili. © Keystone / Martial Trezzini

Più di mille zurighesi sono scesi in piazza venerdì nell'ambito di manifestazioni in tutto il Paese contro le centrali a combustibili fossili.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 maggio 2023

Keystone-SDA/RTS/jc

Altra lingua: 1 English (en) Thousands protest across Switzerland for end to fossil fuel plants (originale)

A Zurigo, i manifestanti, per lo più giovani, hanno chiesto di abbandonare i combustibili fossili. La loro protesta era diretta in particolare contro una centrale elettrica di emergenza a Birr, nel Canton Argovia, che dovrebbe funzionare con petrolio e gas, e contro un terminale di gas naturale liquefatto previsto a Muttenz, nel Canton Basilea Campagna, che dovrebbe utilizzare gas naturale proveniente dal Qatar. La manifestazione è stata autorizzata dalla polizia.

Proteste simili sono state organizzate venerdì anche in altre otto città svizzere in risposta all'appello del movimento Climate Strike per un'azione internazionale.

"Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il termine crisi energetica è sulla bocca di tutti. Tuttavia, non si tratta di una crisi energetica generale, ma di una crisi energetica fossile e nucleare", ha dichiarato all'emittente pubblica RTS il rappresentante dello Sciopero del Clima nel Canton Vallese, Corentin Mottet. Gli scioperanti hanno affermato che il governo federale "ha già fallito nell'avviare un cambiamento socio-ecologico durante la crisi del coronavirus", e ora deve agire per "spezzare l'onda dei combustibili fossili".





Articoli menzionati Svizzera, una cooperativa

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative