Svizzeri e svizzere all'estero hanno abbastanza potere?

In un anno di elezioni, i voti di coloro che vivono all'estero sono molto ambiti. Tuttavia, la loro partecipazione alla politica svizzera viene regolarmente criticata. swissinfo.ch ne ha parlato con Ariane Rustichelli, direttrice dell'Organizzazione degli svizzeri all'estero, e con il politologo Nenad Stojanovic.

25 gennaio 2023

A differenza di alcuni Paesi vicini, la Svizzera non limita il diritto di voto della diaspora. Anche chi ha lasciato il Paese diverse generazioni fa può continuare a partecipare alla vita politica svizzera. Una pratica che il politologo Nenad Stojanovic mette in discussione: "Da un punto di vista democratico, non è necessariamente logico che le persone che non hanno mai vissuto in Svizzera possano votare, mentre la popolazione straniera che vive nella Confederazione non ne abbia il diritto", afferma.

Il politologo sottolinea che alcuni Paesi democratici limitano la partecipazione politica dei loro cittadini e cittadine all'estero. È il caso della Germania, ad esempio, che non concede il diritto di voto a chi ha lasciato il Paese da più di 25 anni. "Per esempio, mia moglie ha un passaporto tedesco, ma non ha mai vissuto nel Paese. Quindi non può votare lì. La logica di questa limitazione è che una persona dovrebbe esercitare i suoi diritti politici dove vive e paga le tasse", spiega Nenad Stojanovic.

Attacchi regolari

Questo ragionamento è stato alla base di diverse offensive contro il diritto di voto della diaspora negli ultimi anni. Nel 2017, il consigliere agli Stati liberale radicale Andrea Caroni ha presentato un'interpellanza che chiedeva di riflettere sulla possibilità di revocare del diritto di voto a chi ha lasciato il Paese da un certo numero di anni. Nel 2015, l'elettorato svizzero all'estero è stato accusato di aver fatto pendere la bilancia a favore dell'introduzione di un canone radiotelevisivo generalizzato, anche se non lo paga.

Queste critiche si inseriscono nel contesto di una diaspora elvetica in continua crescita. Negli ultimi 25 anni, il numero di svizzeri e svizzere all'estero aventi diritto di voto è più che triplicato. È un peso elettorale che suscita interesse e nello stesso tempo qualche attrito.

Tuttavia, Ariane Rustichelli, direttrice dell'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE), sottolinea che queste persone partono per periodi più brevi rispetto al passato e sono ancora strettamente legate alla Svizzera. "Il volto della migrazione è cambiato completamente negli ultimi 30 anni circa. Le persone se ne vanno per qualche anno e poi tornano", osserva.

Qui potete rivivere in video il dibattito (in francese) tra Ariane Rustichelli e Nenad Stojanovic:

Per quanto riguarda gli svizzeri e svizzere all'estero di seconda o terza generazione, che hanno meno legami con il loro Paese d'origine, la direttrice dell'OSE osserva che queste persone si pongono dei limiti. "Questa categoria spesso si autocensura quando si vota su argomenti che non la riguarda direttamente. Vota di più su questioni internazionali, come la migrazione", afferma.

Ariane Rustichelli osserva inoltre che l'elettorato all'estero ha un alto livello di fiducia nel Governo. "Per questo motivo sostiene generalmente istituzioni semi-statali come la Società svizzera di radiotelevisione (SSR, di cui swissinfo.ch fa parte). Ecco perché la Quinta Svizzera ha votato a favore della generalizzazione del canone nel 2015 o contro l'iniziativa per l'abolizione dello stesso nel 2018", commenta.

Ariane Rustichelli si batte affinché gli svizzeri e le svizzere all'estero siano equiparati ai loro connazionali in patria. "Su 800'000 persone di nazionalità svizzera residenti all'estero, circa 200'000 sono iscritte su un registro elettorale. Ciò corrisponde alle dimensioni dell'elettorato di un Cantone come Neuchâtel. Tuttavia, nessuno si porrà mai la domanda se chi vive in questo Cantone abbia o meno il diritto di voto", sostiene.

Vicini più generosi

Mentre la Germania limita la partecipazione politica della sua diaspora, altri Paesi vicini alla Confederazione le danno più peso. L'Italia e la Francia hanno circoscrizioni elettorali specifiche per i loro cittadini e cittadine all'estero, che possono così eleggere qualcuno che li rappresenti in Parlamento. Ma il concetto non convince Nenad Stojanovic. "È una decisione politica legittima, ma solleva dei problemi. In Italia, molti si chiedono perché una persona che vive in Argentina possa sedere nel Parlamento italiano".

Ariane Rustichelli non è contraria all'idea di una circoscrizione per la Quinta Svizzera, ma riconosce che la sua attuazione porrebbe dei problemi. "Richiederebbe una modifica costituzionale. Inoltre, significherebbe raggruppare un elettorato che non ha nulla in comune, a parte l'aver lasciato il Paese. Gli svizzeri e le svizzere all'estero non sono una popolazione omogenea", osserva la direttrice dell'OSE.

Né più né meno potere

È improbabile che la creazione di un collegio elettorale per chi vive all'estero riesca a ottenere una maggioranza politica in Svizzera. Tuttavia, la partecipazione della Quinta Svizzera non dovrebbe subire limitazioni. "Sono spesso in contatto con membri del Parlamento che trovano problematico che una persona che vive dall'altra parte del mondo da 20 anni possa votare, ma nessuno lo dice apertamente. Nessuno ha interesse a prendere posizione contro questo elettorato", afferma Nenad Stojanovic.

In un anno elettorale, succede piuttosto il contrario: i voti della diaspora sono ambiti. "Dalle elezioni federali del 2015, in molti Cantoni i partiti hanno proposto liste di svizzeri e svizzere all'estero", osserva il politologo.

L'interesse per la Quinta Svizzera è quindi destinato a scomparire dopo le elezioni federali del 22 ottobre 2023? "No, risponde Ariane Rustichelli, stiamo lavorando instancabilmente con gli 80 membri del Parlamento che difendono i nostri interessi. Inoltre, cinque dei sei principali partiti politici svizzeri hanno oggi una sezione internazionale".

