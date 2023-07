Gli svizzeri pagano una fortuna per i dati mobili

© Keystone / Ennio Leanza

Secondo un sondaggio, nel 2022 la Svizzera era il settimo Paese al mondo per il costo dei dati mobili.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 luglio 2023

Keystone-SDA/ac

Il costo medio dei dati mobili in Svizzera era di 7,25 franchi svizzeri (circa 8 dollari) per gigabyte, hanno riferito martedì 24 Heures e Tribune de Genève, citando un sondaggio di cable.co.uk, i cui risultati sono stati compilati da HelloSafe, una piattaforma online per il confronto di prodotti assicurativi e finanziari.

A titolo di confronto, i vicini italiani pagano 0,12 franchi per gigabyte, i francesi 0,23 centesimi e i tedeschi 2,63 franchi.

"Questa enorme differenza di prezzo è il risultato di un mercato dominato per il 58% da Swisscom [l'ex fornitore pubblico di telecomunicazioni che è stato privatizzato]", spiega Nolwenn Abolivier, responsabile delle comunicazioni di HelloSafe.

I cinque Paesi più cari in termini di costo medio di 1GB di dati mobili sono stati Sant'Elena (41,06 dollari), le Isole Falkland (38,45 dollari), São Tomé e Príncipe (29,49 dollari), Tokelau (17,88 dollari) e Yemen (16,58 dollari).

I cinque Paesi più economici in termini di costo medio di 1GB di dati mobili sono stati Israele (0,04 dollari), Italia (0,12 dollari), San Marino (0,14 dollari), Figi (0,15 dollari) e India (0,17 dollari).



