Gli hacker mettono le mani su dati sensibili del governo svizzero

Gli hacker hanno pubblicato i dati del Servizio federale di sicurezza svizzero ottenuti durante un attacco ai server del fornitore di servizi informatici Xplain all'inizio di giugno.

I file sono stati pubblicati su DarkNet, secondo quanto riportato dai giornali domenicali NZZ am Sonntag e SonntagsBlick. Tra questi, un documento del 2018 sulle misure di sicurezza per i diplomatici e le ambasciate straniere e sulle persone e gli oggetti protetti dal governo federale, scrive la NZZ am Sonntag,

Il documento elenca anche gli indirizzi dei membri del Consiglio federale e degli altri alti funzionari sotto protezione. Secondo il Sonntagsblick, gli hacker hanno anche ottenuto richieste di arresto ed estradizione dall'Interpol, nonché avvisi di ricerca per sospetti criminali.

All'epoca dell'attacco originale a Xplain, rivelato dal quotidiano Le Temps il 2 giugno, gli uffici governativi avevano minimizzato i danni. Un portavoce della polizia federale ha affermato che nessuno dei suoi progetti era stato colpito e che Xplain aveva accesso solo a dati simulati e anonimi a scopo di test.

Il Servizio di sicurezza federale svizzero è uno dei progetti di punta della polizia federale. È responsabile della protezione dei membri del Consiglio federale e del Parlamento, dei ministri degli Esteri, dei capi di Stato, dei reali, degli ambasciatori e dei dipendenti della Confederazione. Esegue inoltre continue analisi dei rischi per definire le misure di sicurezza da attuare in collaborazione con i Cantoni.



