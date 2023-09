I luoghi perduti della Svizzera: l'Hotel Belvedere

I giorni di gloria sono finiti, ma nel 2010 l'hotel era ancora aperto. KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Hotel, castelli, stazioni ferroviarie o addirittura interi siti industriali. Cosa succede a questi luoghi quando non servono più? La Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF ha raccolto cinque esempi in Svizzera. Cominciamo recandoci sul passo del Furka, all'Hotel Belvedere.

L'Hotel Belvedere sul Passo del Furka è probabilmente l'albergo di valico più famoso al mondo. Nel 1882, la famiglia di albergatori vallesani Seiler lo costruì in un importante tornante della nuova strada del Furka, con la migliore vista sulle Alpi vallesane e bernesi e, soprattutto, nelle immediate vicinanze del ghiacciaio del Rodano, l'attrazione principale.

Ormai, il ghiacciaio si è ritirato a tal punto da non essere più visibile dall'hotel, ma il Belvedere stesso è diventato un popolare soggetto fotografico. Adorna diverse cartoline, un numero ancora maggiore di post sui social media e persino James Bond ha attraversato il Furka con la sua Aston Martin nel 1965, passando davanti al Belvedere.

Nel suo periodo di massimo splendore durante la Belle Époque, alla fine del XIX secolo, l'Hotel Belvedere poteva ospitare fino a 90 persone. Joseph Seiler fece ampliare l'edificio più volte a causa della grande richiesta.

Era l'epoca d'oro del settore alberghiero. Nel giro di tre decenni, il numero di alberghi nel solo Vallese quadruplicò da 79 strutture nel 1880 a 321 poco prima della Prima Guerra Mondiale.

Negli anni Venti, nuovi mezzi di trasporto come l'autopostale e la ferrovia portarono sempre più ospiti sul ghiacciaio del Rodano.

Gli attraversamenti delle Alpi erano viaggi di più giorni. Con l'avvento del trasporto privato, tuttavia, divennero molto più rapidi. L'automobile, infine, ha fatto sì che sempre meno persone soggiornassero negli hotel dei passi. Anche il Belvedere ne ha risentito.

L'Hotel Belvedere nel 1947. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR

Nel 1988, la famiglia Carlen di Bruges acquistò l'hotel. Philipp e Rosmarie Carlen furono gli ultimi a gestire l'attività. L'impegno necessario per la manutenzione dell'antico edificio diventò però troppo pesante per loro e, nel 2015, hanno dovuto gettare la spugna. Il Belvedere è stato chiuso. L'albergo, vuoto, è ancora in vendita.

Hotel Belvedere SRF-SWI Luogo: Passo del Furka - Vallese Anno di costruzione: 1882 Breve storia: Joseph Seiler, figlio del pioniere alberghiero Alexander Seiler I, avvia la costruzione dell'hotel. L'hotel viene poi ampliato più volte. Negli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale, in alta stagione vi soggiornavano fino a 70 ospiti al giorno. Nel 1984, il Canton Vallese acquisisce le quote della Immobilien Gletsch AG, fondata dalla famiglia Seiler. Ciò comprende anche l'Hotel Belvedere. Abbandonato dal: 2015 End of insertion

