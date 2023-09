I luoghi perduti della Svizzera: la stazione ferroviaria di Buchs

Il binario abbandonato di Buchs, nel Canton Zurigo. SRF-SWI

Buchs, nel cantone di Zurigo, ha due stazioni ferroviarie: da Buchs-Dällikon, la linea S passa ogni mezz'ora in direzione di Baden o di Zurigo. Ma dalla stazione a circa 500 metri più a nord non passa più nulla.

Ottantasette anni fa, l'ultimo treno della linea ferroviaria Baden-Bülach ha lasciato la stazione, che da allora è stata abbandonata. Solo il tiglio piantato nel 1877, anno di apertura della stazione, si erge ancora fiero e fedele accanto al vecchio edificio.

L'edificio storico con ornamenti a traforo e struttura del tetto sporgente è lontano dai binari. Questi ultimi sono stati rimossi già nel 1969. Tuttavia, la rampa di carico e i binari a est e a ovest della stazione sono rimasti.

Il luogo non è completamente deserto: moderni appartamenti sorgono a nord-ovest dell'edificio e le strutture provvisorie per i e le richiedenti l'asilo si trovano direttamente sul piazzale della stazione.

Fino al 1937, da qui era possibile arrivare fino a Otelfingen e Niederglatt. I binari vanno da Baden a Bülach, da cui il nome dell'ex linea della compagnia ferroviaria Schweizerische Nordostbahn (NOB).

Serie: i luoghi perduti della Svizzera Hotel, castelli, stazioni ferroviarie o addirittura interi siti industriali. Cosa succede a questi luoghi quando non servono più? La Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF ha raccolto cinque esempi nella Confederazione. End of insertion

La linea di 19 chilometri era stata costruita solo per sbaragliare la concorrenza nella lotta per la tratta più breve dei treni merci. Tre anni dopo, però, la Ferrovia Nazionale fu rilevata dalla NOB e la cosiddetta linea dello Schwenkelberg divenne poco attraente per il traffico merci, anche a causa delle sue pendenze eccessive. La vetreria di Bülach veniva rifornita di sabbia quarzosa da Buchs e c'era anche un certo traffico passeggeri. Ma la ferrovia Baden-Bülach non ottenne mai una grande importanza.

Dal 1975 la stazione appartiene al Comune di Buchs. All'interno si trovano una sala d'attesa di seconda e terza classe, un deposito merci e un appartamento nel sottotetto. Non è ancora stato deciso in che modo l'edificio continuerà a essere utilizzato. Dal punto di vista della conservazione dei monumenti storici, tuttavia, l'immobile è considerato un'importante testimonianza della storia ferroviaria di Zurigo.

Stazione ferroviaria di Baden-Bülach SRF-SWI Località: Buchs – Canton Zurigo Anno di costruzione: 1877 Breve storia: costruita dalla Schweizerische Nordostbahn NOB come stazione di servizio, è stata abbandonata dopo la cessazione dell'attività nel 1937. I binari di Buchs sono stati smantellati nel 1969. End of insertion

