I pensionati svizzerotedeschi vogliono lasciare il Ticino

Vogliono andarsene il prima possibile dalla Sonnenstube, il "salotto soleggiato della Svizzera", ovvero il Ticino. Molti anziani svizzerotedeschi desiderano lasciare il Cantone italofono. Ma non è sempre facile.

Monika Gmür, che presto compirà 70 anni, è arrivata in Ticino 15 anni fa. All'epoca aveva acquistato una fattoria con servizio di bed and breakfast, che ha gestito da allora. Ora ha deciso di venderla e sta valutando se tornare nella Svizzera tedesca.

"Mi manca l'offerta culturale di Zurigo, e lì ho ancora un ambiente sociale", dice. In Ticino, dice, è difficile fare amicizia perché i ticinesi sono molto "all'italiana" e mettono la famiglia al di sopra di tutto. Ma Gmür è anche consapevole che le mancherebbe la calma dei ticinesi.

Susanna Tosun, 70 anni, ha pensieri simili. Vive in Ticino da 14 anni e ha già preso una decisione. Vuole andarsene. "Non l'avrei mai pensato, ma è così. Voglio andare tra la gente. Qui è troppo tranquillo per me. Mi manca la vita culturale di una grande città".

Tosun sta cercando un appartamento nella zona di Aarau, vicino ai suoi amici. Sa che le mancherà l'appartamento dei suoi sogni con vista sul Lago Maggiore. La ricerca di un appartamento è per lei estenuante. Ma ora ne ha ancora la forza.

È difficile dire quante persone siano come lei. I dati dell'Ufficio di statistica ticinese mostrano però che, con l'avanzare dell'età, gli svizzerotedeschi che emigrano sono molto più numerosi di quelli che immigrano.

Ci possono essere problemi quando si entra in una casa di riposo

Jennifer Kerner lavora da dieci anni come assistente sociale presso Pro Senectute. Conosce molte persone come Tosun. Ma compiere il passo di tornare a casa non è facile per molti di loro. Il Ticino è cresciuto anche nel loro cuore.

Diventa molto difficile quando una persona con pochi soldi vuole trasferirsi direttamente dal proprio appartamento in Ticino a una casa di riposo nella Svizzera tedesca. In quel caso le prestazioni complementari potrebbero non essere sufficienti per la casa di riposo. Questo perché il sostegno viene calcolato in base al precedente cantone di residenza, cioè il Ticino.

"I contributi del Canton Ticino possono essere più bassi di quelli di Zurigo. Quindi è quasi impossibile trasferirsi direttamente dal proprio appartamento in Ticino in una casa di riposo vicino ai propri figli a Zurigo", sottolinea Kerner.

Tornare presto nella Svizzera tedesca

Kerner e i suoi colleghi dei servizi sociali di Pro Senectute Ticino stanno quindi cercando di sensibilizzare tempestivamente gli svizzeri tedeschi su questo problema.

L'ideale sarebbe che tornassero nella Svizzera tedesca prima di diventare fragili, in modo da poter vivere nel proprio appartamento in Svizzera tedesca ancora per qualche anno e non essere costretti a trascorrere i loro ultimi anni di vita da soli in una casa di riposo in Ticino.

