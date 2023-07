I ritardi nell'ammodernamento di un'importante stazione ferroviaria destano preoccupazione

Ufficialmente avviati nel 2021, i lavori di costruzione della stazione di Losanna sono fermi da un anno. © Keystone / Jean-christophe Bott

Il Canton Vaud e la città di Losanna, nella Svizzera occidentale, hanno espresso disappunto e preoccupazione dopo che le autorità federali hanno annunciato un forte ritardo nei lavori di costruzione già in corso alla stazione ferroviaria di Losanna, un importante snodo.

Le Ferrovie Federali Svizzere e l'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) hanno annunciato in precedenza che i lavori sotterranei sul piazzale della stazione inizieranno nell'aprile 2024. La trasformazione dei marciapiedi dovrebbe seguire nel 2026, con un'attuazione graduale tra il 2030 e il 2036.

"Il conseguente ritardo che tale scelta comporta, con la messa in servizio ora prevista per il 2038, non è purtroppo una sorpresa per la Città e il Cantone, che hanno ripetutamente avvertito delle difficoltà di un progetto che è stato dichiarato una priorità nazionale e che avrebbe dovuto essere completato entro il 2025", si legge nella dichiarazione congiunta di Vaud e Losanna.

Hanno dichiarato che si impegneranno affinché "il concetto di costruzione presentato oggi garantisca il passaggio dei treni, nonché il funzionamento del nodo ferroviario di Losanna e dell'intera rete della Svizzera occidentale". Nella dichiarazione congiunta si legge anche che "deplorano le numerose ripercussioni negative che continueranno ad avere la popolazione locale, i negozianti, gli utenti delle stazioni e le aziende coinvolte".

Le tratte intorno al Lago di Ginevra, in particolare tra Losanna e Ginevra, sono tra le più sature della Svizzera. I piani originariamente al 2030 includono il raddoppio della capacità della linea Losanna-Ginevra e importanti lavori di ammodernamento delle stazioni, in particolare di Losanna.

Le autorità comunali e cantonali hanno dichiarato che il nuovo progetto per la stazione sembra essere un miglioramento rispetto a quello precedente, ma che la collaborazione tra le Ferrovie Federali Svizzere e l'UFT, istituita nel 2022, deve "consentire di attuare il nuovo progetto di potenziamento della stazione di Losanna il più rapidamente possibile".

Lanciato ufficialmente nel 2021, il progetto della stazione di Losanna è rimasto in stallo per un anno dopo che l'UFT ha chiesto maggiori informazioni sulla statica del sito. Il piano deve inoltre essere rivisto per tenere conto del previsto aumento del numero di passeggeri. Le Ferrovie Federali Svizzere prevedono di rendere i marciapiedi più grandi rispetto ai piani originali del 2012.





