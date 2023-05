I vantaggi economici delle auto elettriche sono evidenziati in uno studio

Il valore residuo dei veicoli elettrici di fascia media e di lusso è più alto quando vengono rivenduti, il che li rende più economici del 5%. © Keystone / Martial Trezzini

Secondo uno studio governativo che ha messo a confronto più di 50 modelli di tutte le categorie di prezzo, le auto elettriche sono più economiche dei veicoli con motore a combustione o con unità ibride per tutta la loro durata di vita.

La differenza di costo osservata è stata maggiore per i veicoli della classe di lusso, ha dichiarato giovedì l'Ufficio federale dell'energia in un comunicatoLink esterno. È stata di oltre 20.000 franchi svizzeri (21.800 dollari).

Energia SvizzeraLink esterno, l'unità governativa che ha redatto lo studio, ha basato il confronto sull'ipotesi che una persona guidi la propria auto per 15.000 chilometri all'anno e la rivenda dopo otto anni e un totale di 120.000 chilometri.

I ricercatori hanno scritto che se è vero che le auto elettriche hanno un prezzo d'acquisto più alto rispetto ai motori a combustione o ai cosiddetti ibridi plug-in, cioè le auto ibride con una spina, il valore residuo dei veicoli elettrici di fascia media e di lusso è più alto quando vengono rivenduti, rendendoli più economici del 5%.

I veicoli piccoli e i fuoristrada a trazione elettrica, invece, sono più costosi da acquistare rispetto alle auto a combustione. Tuttavia, gli autori dello studio hanno incluso nel confronto anche i costi del carburante o dell'elettricità, dell'assistenza e dei pneumatici, concludendo che le auto elettriche sono in definitiva convenienti in tutte le categorie. I costi per lo smaltimento delle auto non sono stati presi in considerazione.

Gli autori dello studio hanno verificato i dati dei produttori con un sondaggio tra i proprietari di garage e con i dati di un fornitore di leasing.

