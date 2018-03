Il '68 in Svizzera

Gli scontri con la polizia a Zurigo, la lotta per il voto alle donne, l'occupazione dell'aula 20 alla Magistrale di Locarno... Cinquant'anni fa arrivava l'ondata rivoluzionaria del Sessantotto, anche in Svizzera. (testo di R. Fratini, montaggio di B. Camplani, RSI)

