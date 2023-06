Il costo della salute mentale per le giovani donne è superiore del 50% rispetto a quello degli uomini

L'Ufficio federale della sanità pubblica ha riconosciuto il problema crescente dei problemi di salute mentale tra i giovani e ha dichiarato che pubblicherà un rapporto alla fine dell'anno. Online_yes San Francisco Chronicle

Il costo dei trattamenti di salute mentale per i giovani in Svizzera è in aumento, e le pazienti di sesso femminile rappresentano una fetta sempre più grande del conto, secondo una ricerca sui registri delle assicurazioni sanitarie.

Il gruppo di media Tamedia, insieme all'assicurazione sanitaria Santésuisse, ha scoperto come i problemi di salute mentale dei giovani tra gli 11 e i 18 anni stiano mettendo sempre più a dura prova le risorse in Svizzera.

Secondo un medico intervistato mercoledì dal quotidiano Tages Anzeiger, durante la pandemia di Covid-19 un adolescente e un giovane adulto su 10 ha richiesto un trattamento di salute mentale. Ma il numero crescente di casi negli ultimi anni è imputabile anche a una serie di altri fattori sociali e lavorativi che mettono sotto pressione i più giovani.

Secondo l'analisi dei costi tra il 2011 e il 2021, i pazienti di sesso femminile sono i più colpiti dai problemi di salute mentale e hanno maggiori probabilità di richiedere trattamenti estesi o di essere ricoverati in ospedale.

L'analisi mostra che il costo medio annuo dei trattamenti di salute mentale per i giovani pazienti di sesso femminile, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, è aumentato del 50%, raggiungendo i 350 franchi svizzeri (388 dollari). Rispetto al costo medio annuo di 185 franchi svizzeri (205 dollari) per i pazienti maschi.

Nel 2021 il costo dei servizi psichiatrici per le giovani donne passerà dal 17% di tutti i trattamenti sanitari nel 2017 al 20% nel 2021. Per i giovani maschi la percentuale della salute mentale rispetto ai costi sanitari complessivi è rimasta costante a circa il 14%.

"Viviamo in un'epoca psicologicamente più stressante per i giovani", ha dichiarato al Tages Anzeiger Alain Di Gallo, primario della clinica psichiatrica di Basilea. Il numero crescente di pazienti riflette anche il fatto che la questione della salute mentale sta perdendo il suo stigma, consentendo alle persone di ottenere aiuto prima.

L'Ufficio federale della sanità pubblica ha riconosciuto il problema crescente dei problemi di salute mentale tra i giovani e ha dichiarato che pubblicherà un rapporto alla fine dell'anno. Il rapporto delineerà le misure per migliorare i servizi di assistenza alla salute mentale, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti.

Nel 2021, i problemi psicologici sono diventati la prima causa di ricovero dei giovani tra i 10 e i 24 anni in Svizzera, superando per la prima volta le lesioni.

Nel 2021 tali casi sono aumentati del 22% tra le giovani donne e del 13% tra i giovani uomini.

