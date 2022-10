Prende il via oggi a Ginevra la seconda edizione del summit GESDA. L'evento esplora quali progressi scientifici cambieranno le nostre vite e come l'umanità può trarne il massimo vantaggio. Promuovere la scienza come bene comune e universale è il primo passo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2022 - 07:00

Sara Ibrahim



Mi occupo di questioni legate all’impatto delle nuove tecnologie sulla nostra società. Siamo coscienti della rivoluzione in atto e delle sue conseguenze? Hobby preferito: pensiero libero. Tic frequente: troppe domande.

Ogni persona sul pianeta ha il diritto di accedere alla scienza? Come possiamo fare in modo che i ricercatori e le ricercatrici possano svolgere il loro lavoro oltre i confini nazionali? E come possiamo anticipare le tecnologie e le scoperte future che potrebbero cambiare il nostro mondo in meglio, spianando la strada affinché facciano la differenza per il maggior numero di persone?

Queste sono le domande che si pongono gli esperti e le esperte al summit di anticipazione della scienza e della diplomazia (GESDA), che si svolge questa settimana a - avete indovinato - Ginevra. Domani sarò lì per seguire le discussioni sul diritto umano alla scienza e sul futuro delle tecnologie emergenti.

Altre colleghe e altri colleghi di swissinfo.ch sono già oggi al campus Biotech di Ginevra per capire se la manipolazione dei raggi solari può aiutarci a combattere il cambiamento climatico e come possiamo continuare a fare ricerca polare in una situazione geopolitica difficile.

Se volete seguire le discussioni, potete registrarvi quiLink esterno per partecipare virtualmente (SWI swissinfo.ch è media partner dell'evento). Nel frattempo, potete approfondire alcuni di questi temi scientifici futuristici e collaborativi attraverso le storie dei nostri archivi che trovate qui sotto.

Nelle prossime settimane, cercate su swissinfo.ch altre storie, podcast e video che esplorino gli argomenti che ho appena descritto e che guardino ai luoghi in cui scienza e diplomazia si intersecano.

Anticipare le future tecnologie per il bene dell'umanità Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ott 2021 Una fondazione di Ginevra ha creato uno strumento che individua le future rivoluzioni scientifiche per aiutare il mondo a prepararsi al loro impatto.

Perché lo scioglimento dei ghiacciai riguarda ognuno di noi I ghiacciai alpini potrebbero scomparire. Le conseguenze si faranno sentire non solo sulle montagne della Svizzera, ma in tutta Europa.

