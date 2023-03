Il divieto di riesportazione è "l'inizio della fine" per le imprese svizzere del settore della difesa

Nuove tombe in un cimitero cittadino di Bakhmut, Ucraina, il 10 febbraio Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

La decisione della Germania di riavviare la produzione di munizioni per i cannoni antiaerei Gepard nel proprio Paese, anziché affidarsi a produttori svizzeri, sta avendo un forte impatto sull'industria bellica svizzera.

Il fatto che la Germania non voglia più fare affidamento sulla Svizzera in tempo di guerra è una cattiva notizia per l'azienda ticinese Casram, ha riferito giovedìLink esterno la televisione pubblica svizzera SRF.

"Un terzo del nostro business è nell'industria aerospaziale e della difesa. La maggior parte in Svizzera. Se la produzione di questi beni viene spostata all'estero, ciò si ripercuoterà anche sulle catene di approvvigionamento", ha dichiarato il responsabile vendite e marketing Hans Noij.

I 70 dipendenti di Casram sono attualmente occupati, ma Noij è preoccupato per il futuro. "Se continua la tendenza di molte aziende a trasferire la loro produzione dalla Svizzera all'estero, le PMI svizzere [piccole e medie imprese] perderanno affari", ha dichiarato a SRF.

Come Casram, molte PMI riforniscono l'industria della difesa locale. Questa impiega 140.000 persone e genera un fatturato annuo di 2,5 miliardi di franchi svizzeri (2,7 miliardi di dollari) - il 2,5% dell'intera industria metallurgica, elettrica e meccanica (MEM). Gran parte delle esportazioni è destinata alla Germania.

Neutralità

La Svizzera neutrale richiede ai Paesi che acquistano armi svizzere il permesso di riesportarle. Secondo la legge svizzera, le esportazioni di materiale bellico devono essere rifiutate se il Paese di destinazione è coinvolto in un conflitto armato internazionale.

Il rifiuto del governo svizzero di inviare all'Ucraina munizioni per i carri armati tedeschi Gepard o di consentire la riesportazione di carri armati svizzeri da Paesi terzi all'Ucraina ha più volte suscitato critiche.

Mercoledì il vicecancelliere tedesco Robert Habeck ha criticato la Svizzera per la sua posizione. "Alcuni Paesi hanno ancora munizioni ma sono riluttanti a fornirle all'Ucraina per ragioni storiche", ha dichiarato Habeck a Die Zeit. "Siamo in trattativa con la Svizzera e devo dirlo chiaramente: Non riesco a capire perché la Svizzera non fornisca munizioni a Gepard".

Inizio della fine

L'associazione industriale Swissmem ipotizza che dopo la Germania altri Stati della NATO non prenderanno più in considerazione le aziende di armi svizzere.

L'esperto di armamenti di Swissmem Matthias Zoller vede nell'attuale legislazione sulle esportazioni l'inizio della fine per l'industria svizzera degli armamenti. "O si produce all'estero o, a medio termine, si andrà in crisi economica", ha dichiarato a SRF.

Il divieto di riesportare materiale bellico danneggia l'esercito svizzero, la sicurezza del Paese e la Svizzera come piazza tecnologica, ha detto Zoller. Tutte le conoscenze di base per i chip dei semiconduttori, la tecnologia dei droni e dei missili provengono dall'industria della difesa e andrebbero perse in Svizzera, ha spiegato.

Anche Hans Noij teme che la tecnologia svizzera possa migrare all'estero. Per quanto riguarda il futuro della sua azienda, è fiducioso. "Siamo in giro da 70 anni. Sopravviveremo anche a questo". Fortunatamente, dice, Casram ha ancora altri mercati da sviluppare.

