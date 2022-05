Il finanziamento di Frontex non è a rischio

AP

Niente colpi di scena: l’elettorato svizzero continua a sostenere con decisione il finanziamento di Frontex, l’agenzia europea incaricata di sorvegliare le frontiere esterne d’Europa. Le prime tendenze dell’istituto gfs.bern confermano le aspettative.

La Confederazione svizzera potrà con grande probabilità partecipare al progetto di potenziamento di Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che controlla e gestisce i flussi migratori alle porte dello spazio Schengen, di cui fa parte anche la Svizzera. Tale rafforzamento prevede che il contributo finanziario elvetico passi da 24 milioni a 61 milioni di franchi entro il 2027.

Il referendum lanciato contro il potenziamento di Frontex non pare aver incontrato il favore dell’elettorato. Le prime tendenze dell’istituto demoscopico gfs.bern mostrano che le svizzere e gli svizzeri vogliono continuare a finanziare Frontex. Un dato che non sorprende: il campo del “sì” è rimasto in netto vantaggio per tutta la campagna, guadagnando persino terreno, con il 69% delle persone interpellate a favore del finanziamento dell’agenzia e solo il 25% contro.

“Qualsiasi risultato diverso da un’approvazione netta del progetto Frontex sarebbe molto sorprendente”, aveva dichiarato gfs.bern, commentando i risultati della sua seconda inchiesta.

Il referendum in breve

Dal 2011 la Svizzera – insieme agli Stati membri dell’UE e a Islanda, Norvegia e Liechtenstein – contribuisce al finanziamento dell’agenzia Frontex, la cui missione è il controllo delle frontiere esterne allo spazio Schengen.

All’interno delle frontiere di Schengen, infatti, vige la libera circolazione delle persone ed è possibile spostarsi da un Paese all’altro senza controlli. Frontex è stata creare nel 2004 per aiutare gli Stati che hanno le proprie frontiere marittime o terresti sul confine esterno d’Europa (come Italia, Grecia, Polonia, Bulgaria) a gestire e controllare i flussi migratori. Lo fa attraverso l’impiego di circa 2'000 agenti di diverse nazionalità, che operano sotto il comando degli Stati nazionali, l’invio di attrezzatura come aerei o navi e il coordinamento delle operazioni via terra o mare.

In seguito alla crisi migratoria del 2015, l’UE ha stabilito di potenziare Frontex, dotandola di più risorse finanziarie e aumentando il personale, con l’obiettivo di creare un corpo permanente di più di 10'000 agenti a guardia delle coste e delle frontiere terrestri.

Anche la Svizzera contribuirà all’aumento di personale, impiegando gradualmente fino al 40 persone a tempo pieno (oggi sono 6), oltre a incrementare le risorse finanziarie destinate all'agenzia.

Attualmente il budget di Frontex supera i 750 milioni di franchi ed è già il più cospicuo di tutte le agenzie europee, ma verrà ulteriormente aumentato nei prossimi cinque anni per permettere le riforme previste che includono un’assistenza maggiore agli Stati Schengen nelle operazioni di rimpatrio e il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali.

Coloro che hanno promosso il referendum contro la partecipazione svizzera a Frontex – tra cui vi sono l’associazione Migrant Solidarity Network, organizzazioni a sostegno dei migranti, il Partito socialista (PS) e dei Verdi – contestano i metodi usati dall’agenzia nella gestione dei flussi migratori, ritenuti violenti e fondati su una politica di isolamento, e denunciano la militarizzazione delle frontiere e la criminalizzazione della migrazione.

Sono numerose infatti le inchieste che hanno coinvolto Frontex per via del respingimento delle persone richiedenti asilo, in violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, che garantisce il diritto di chi è perseguitato nel proprio Paese a chiedere asilo all’estero. Oltre a ciò, il comitato referendario denuncia l’esternalizzazione delle gestione delle persone rifugiate in Libia e Turchia, attraverso accordi siglati dall’UE e questi Paesi, e chiede l’istituzione di canali migratori sicuri e rispettosi dei diritti umani.

Chi sostiene il finanziamento a Frontex, come il Consiglio federale (governo) e la maggioranza del Parlamento elvetico, affermano che il potenziamento di Frontex rafforzerebbe anche la sicurezza e la gestione dei flussi di migranti in Svizzera. Dal momento che la Svizzera si trova nel cuore dell’Europa, la cooperazione con gli altri Stati europei è molto importante anche per garantire la libera circolazione all’interno dello spazio Schengen, di cui la Svizzera approfitta. L’esecutivo avverte che in caso di “no” a Frontex, la Svizzera rischia di essere dallo spazio Schengen e dall’accordo di Dublino, che regola la cooperazione in materia d’asilo.

Il campo del “sì” a Frontex afferma anche che un rafforzamento di Frontex permetterebbe di migliorare la protezione dei diritti fondamentali delle persone migranti e di fermare il traffico di droga, di armi e di esseri umani alle frontiere esterne.

