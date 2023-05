Il governo svizzero ordina il congelamento dei pagamenti dei bonus del Credit Suisse

Il governo può intraprendere questo tipo di azione se una banca importante riceve aiuti di Stato. © Keystone / Michael Buholzer

Il Governo svizzero ha ordinato a Credit Suisse di sospendere temporaneamente alcune forme di remunerazione variabile per i suoi dipendenti dopo il tracollo della banca e l'acquisizione da parte della più grande rivale UBS.

Secondo un comunicato di martedìLink esterno, il Consiglio ha chiesto a Credit Suisse di sospendere temporaneamente alcune forme di remunerazione variabile per i suoi dipendenti dopo il fallimento della banca e l'acquisizione della rivale UBS. Il Governo ha inoltre chiesto al Dipartimento delle Finanze di proporre ulteriori misure sulla remunerazione variabile per gli esercizi finanziari fino al 2022 e per quelli successivi.

La legge bancaria svizzera prevede che il governo federale "imponga misure relative alla remunerazione se una banca di importanza sistemica riceve direttamente o indirettamente aiuti di Stato da fondi federali", si legge nella dichiarazione.

La settimana scorsa, una garanzia di liquidità di 50 miliardi di franchi svizzeri (54 miliardi di dollari) da parte della Banca Nazionale Svizzera non è riuscita a fermare una crisi di fiducia nel già travagliato Credit Suisse. Un fine settimana drammatico si è concluso con l'accordo di UBS per l'acquisto di Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri, ben al di sotto del prezzo di chiusura delle azioni di venerdì.

La Banca nazionale svizzera (BNS) faciliterà la transazione fornendo 100 miliardi di franchi svizzeri di liquidità a UBS e Credit Suisse durante l'acquisizione. Il governo ha accettato di assorbire fino a 9 miliardi di franchi svizzeri di potenziali perdite di UBS.

