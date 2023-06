Il governo svizzero vuole una maggiore sorveglianza del settore del trading di materie prime

La Svizzera è un importante hub commerciale per il greggio russo. Keystone / Maxim Shipenkov

Il governo ha commissionato uno studio per esaminare i commercianti di materie prime del Paese, in seguito a ulteriori domande sulla conformità del settore alle sanzioni contro la Russia.

27 giugno 2023

In un'intervistaLink esterno rilasciata sabato alla televisione pubblica svizzera SRF, Helene Budliger, a capo del Segretariato di Stato per gli Affari Economici (Seco), si è detta fiduciosa che le sanzioni contro la Russia siano state attuate in modo rapido ed efficiente.

Tuttavia, ha osservato che in alcuni casi manca un'analisi approfondita, soprattutto per quanto riguarda il settore del commercio delle materie prime. Ad esempio, il commercio con la Russia a volte non è elencato separatamente nelle statistiche doganali. La Svizzera ha adottato diverse serie di sanzioni dell'Unione Europea, tra cui un tetto massimo di prezzo sul greggio russo annunciato lo scorso dicembre.

Il governo ha ora commissionato uno studio per ottenere una migliore panoramica del settore, ha dichiarato Budliger al programma radiofonico SRF Rundschau. Lo scopo è quello di colmare le lacune, come il numero di posti di lavoro creati e la base imponibile del settore delle materie prime.

Budlinger ha dichiarato che la Seco ha ricevuto conferme credibili che i commercianti hanno interrotto le loro attività con la Russia in conformità con le sanzioni, ma che ha una capacità limitata di monitorare la conformità. "Non siamo né la polizia né il pubblico ministero", ha dichiarato.

La Svizzera non ha una propria autorità per le sanzioni e quindi si affida ai cantoni, alle banche o alle agenzie federali per segnalare le violazioni del "complesso" pacchetto di sanzioni. "Dobbiamo fare affidamento sul fatto che le aziende che operano in Svizzera rispettano la legge svizzera".

L'ONG svizzera Public Eye ha chiesto al governo di istituire un'autorità di vigilanza per il settore, al fine di aumentare la trasparenza sugli effettivi proprietari delle società di trading e garantire che le materie prime non provengano da zone di conflitto o da Paesi soggetti a sanzioni internazionali.

Lo scorso luglio il procuratore generale svizzero Stefan Blättler ha avvertito le imprese svizzere di commercio di materie prime che trattano grano, carbone e altre materie prime rubate dall'Ucraina che potrebbero essere perseguite per crimini di guerra.

