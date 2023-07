Il Festival del film di Locarno annuncia il programma della sua 76a edizione

© Keystone / Urs Flueeler

Sono 17 i film in corsa per il Pardo d 'oro al Festival del film di Locarno di quest'anno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2023

Il più prestigioso festival cinematografico svizzero si terrà dal 2 al 12 agosto a Locarno, nella Svizzera meridionale. Un totale di 17 film, tra cui nove anteprime mondiali, saranno proiettati in Piazza Grande, il teatro all'aperto di Locarno che ospita ogni sera fino a 8.000 persone, hanno rivelato gli organizzatori del festival durante una conferenza stampa a Berna mercoledì. I due artisti si contenderanno il primo premio, il Pardo d'oro.

"La Svizzera è rappresentata da Basil Da Cunha, una delle voci più originali, protagonista del rinnovamento del cinema svizzero", si legge in un comunicato stampa.

L'attore britannico Riz Ahmed riceverà l'Excellence Award Davide Campari 2023 e il produttore italiano Renzo Rossellini il premio alla carriera.

I pesi massimi di Hollywood si distinguono per la loro assenza in questa edizione del festival. Cate Blanchett sarà presente come produttrice esecutiva per il lancio europeo del film Shayda della regista iraniana-australiana Noora Niasari con Zar Amir Ebrahimi, vincitrice del premio come miglior attrice a Cannes lo scorso anno.

Una retrospettiva sul cinema messicano "Espectáculo a diario - Las distintas temporadas del cine popular mexicano" ("Spettacolo ogni giorno - Le molte stagioni del cinema popolare messicano") presenterà la cinematografia messicana dagli anni Quaranta alla fine degli anni Sessanta.

